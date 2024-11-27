中華隊奪下2024年世界12強棒球賽冠軍，創下台灣棒球史新紀錄，球員們成為帶貨王，最好入手、最快到貨的周邊，應該會是悠遊卡公司獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，預計11月29日至12月3日開放預購，每張售價120元，預計12月底、1月底到貨。此外，「Team Taiwan」帽Ｔ目前已經關閉預購，之前壓線下單的最晚可能會到明年5月才會到貨。日本冠軍T也提早售完，目前官網都無法再下單。
睽違32年，今年世界12強棒球冠軍錦標賽，中華隊終於把首座獎盃帶回台灣，創下中華隊史上最佳紀錄，不僅終結日本隊國際賽27連勝紀錄，更打破日本隊在國際賽5739天未曾被完封的紀錄，勇奪世界冠軍。全民熱血沸騰下，紛紛想要「冠軍同款」的帽T或是冠軍T，尤其是售價2180元的Team Taiwan帽T爆紅，昨球員們出席英雄大遊行、前進總統府、耶誕城等都著Team Taiwan帽Ｔ，讓該款帽T再燒一波，但昨(26)晚已經關閉預購，目前官網也都無法再下單，不少粉絲敲碗加開，但目前尚未有更新的訊息。
台灣球迷真的太熱血，不只買爆Team Taiwan帽Ｔ，由fanatics jp官方超級循環賽贊助商製作的冠軍T恤，售價為4400元日幣，換算台幣約926元，也被台灣球迷掃貨，雖然預購日期開到11月30日為止，但目前在fanatics jp官網各種尺寸都已經完售，且商品已經下架，無法再下單，原本預計12月30日出貨，但從部分代購商得到的資訊，似乎要到明年才會出貨。，
衣服買不到，悠遊卡應該有機會。悠遊卡公司將獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，由台灣隊長陳傑憲領軍、在冠軍戰扛下第四棒的林安可、以及王牌投手林昱珉等各個強棒球員皆收錄。
將從11月29日上午11:00起至12月3日23時59分共五天，於全家行動購以及電商平台博客來品牌旗艦館以及PChome24h購物同步開放限時不限量預購，每張售價120元，預計12月底、1月底到貨，預料應該會再度爆單，悠遊卡公司表示，售卡所得全數捐贈原鄉推廣棒球運動。球迷想要下月就拿到手，週五就要下單。
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台灣球迷真的太熱血，不只買爆Team Taiwan帽Ｔ，由fanatics jp官方超級循環賽贊助商製作的冠軍T恤，售價為4400元日幣，換算台幣約926元，也被台灣球迷掃貨，雖然預購日期開到11月30日為止，但目前在fanatics jp官網各種尺寸都已經完售，且商品已經下架，無法再下單，原本預計12月30日出貨，但從部分代購商得到的資訊，似乎要到明年才會出貨。，
衣服買不到，悠遊卡應該有機會。悠遊卡公司將獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，由台灣隊長陳傑憲領軍、在冠軍戰扛下第四棒的林安可、以及王牌投手林昱珉等各個強棒球員皆收錄。
將從11月29日上午11:00起至12月3日23時59分共五天，於全家行動購以及電商平台博客來品牌旗艦館以及PChome24h購物同步開放限時不限量預購，每張售價120元，預計12月底、1月底到貨，預料應該會再度爆單，悠遊卡公司表示，售卡所得全數捐贈原鄉推廣棒球運動。球迷想要下月就拿到手，週五就要下單。