中華隊在2024世界12強棒球奪得冠軍，首次拿下3大一級國際賽冠軍值得慶祝，不過在舉國歡騰之際，許多公眾人物往往因為細節沒做好，一不小心鬧出笑話，蹭12強熱度蹭到翻車，《NOWnews》也盤點本屆12強賽後，討論12強卻反而讓自己被炎上的名人。
📍館長自爆做過球版 棒球迷氣炸
11月25日晚間，「館長」陳之漢一如往常開啟直播和觀眾互動，被問到「是否曾認真看過棒球賽」時，他竟然語出驚人表示「有！因為那時候我做球版嘛！你不認真看都不行嘛，你看的尿都快噴了，一個揮出去全壘打我心都碎了。」
館長接著表示「我怎麼沒好好的看，我望穿秋水，看破電視機啊，下走地的時候要不要認真看，每一回合搶首分看比誰都認真啊，一直看一直下，每局都可以下，我在賭博的時候你還在媽媽十塊、七七乳加」，後來脫離了那環境，就沒有繼續棒球。
而館長口中的「球版」，就是「地下運動賭盤」，言論一出讓大批棒球迷氣炸，過去中華職棒曾因地下簽賭、假球問題，度過了最黑暗的一段時期，好不容易在傳奇球星、新世代球員們的努力之下，才一步步走回輝煌，在12強拿下佳績。
📍采盟免稅店「黃巾之亂」 道歉也被批沒誠意
11月25日，12強台灣英雄們凱旋歸國，大批球迷在接機大廳等候，不料球員們剛入關，采盟免稅店董事長古素琴乘著地利之便，帶著員工闖入合照隊伍，硬擠到副總統蕭美琴身邊，將教練、球員當成人形看板引起眾怒，由於采盟免稅店制服是螢黃色，事後也被網友酸為「黃巾之亂」。
事件發生後，大批球迷出征采盟免稅店社群，並揚言抵制，采盟隔天一早關閉臉書，並在中午左右發布道歉聲明，不過董事長古素琴帶著職員出面時，連要跟誰道歉都不清楚，還詢問旁人「叫什麼？」道歉鞠躬還要記者和場外的人指揮，才知道「要停10秒」，簡直是提油救火。
📍蔣萬安拿「日本隊道歉表」惹議 台北市發獎金無人能領
11月24日，12強台日冠軍賽當天，台北市長蔣萬安手持「日本隊道歉表」出席活動看球，被批評「搞錯道歉表的意思」、「不懂就不要亂玩梗」，對日本隊也很失禮；蔣萬安事後回應「不論什麼方式，最重要都是希望中華隊奪得冠軍。」
而在台灣奪冠後，蔣萬安霸氣宣布，將對設籍台北市滿1年的選手加發10%獎金，即每人額外可領70萬元，但這次中華隊的成員無人設籍台北市，被網友酸「喊爽的」，直到11月26日，才改為致贈獎金給主場在台北的味全龍隊5名選手各70萬、隨隊教練30萬、防護員和訓練員各10萬元。
📍陳怡君看盜版直播 廖偉翔搞不清楚比什麼賽
民進黨台北市議員陳怡君則是在臉書分享「在車上看球賽的照片」，眼尖網友一看馬上發現她使用對岸盜版串流平台觀看賽事，事後她連忙發文致歉，表示「晚上我在跑行程途中，因為在車上嚷嚷想看球賽，小編情急臨時從手機抓了畫面放在車前，因為車內很暗，其實也無法細看棒球賽內容跟來源，頂多就是看看分數就急忙下車。」
11月24日中華隊奪冠後，國民黨立委廖偉翔發文祝賀，卻將賽事名稱誤寫為「世界12強經典賽」，附圖則是自己與台中市長盧秀燕和其他立委的合照，被網友狂罵後，隔日才將比賽正名，並將圖片加上台灣英雄慶祝的照片，但自己和盧秀燕、其他立委的合照還是留著。
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11月25日晚間，「館長」陳之漢一如往常開啟直播和觀眾互動，被問到「是否曾認真看過棒球賽」時，他竟然語出驚人表示「有！因為那時候我做球版嘛！你不認真看都不行嘛，你看的尿都快噴了，一個揮出去全壘打我心都碎了。」
館長接著表示「我怎麼沒好好的看，我望穿秋水，看破電視機啊，下走地的時候要不要認真看，每一回合搶首分看比誰都認真啊，一直看一直下，每局都可以下，我在賭博的時候你還在媽媽十塊、七七乳加」，後來脫離了那環境，就沒有繼續棒球。
而館長口中的「球版」，就是「地下運動賭盤」，言論一出讓大批棒球迷氣炸，過去中華職棒曾因地下簽賭、假球問題，度過了最黑暗的一段時期，好不容易在傳奇球星、新世代球員們的努力之下，才一步步走回輝煌，在12強拿下佳績。
📍采盟免稅店「黃巾之亂」 道歉也被批沒誠意
11月25日，12強台灣英雄們凱旋歸國，大批球迷在接機大廳等候，不料球員們剛入關，采盟免稅店董事長古素琴乘著地利之便，帶著員工闖入合照隊伍，硬擠到副總統蕭美琴身邊，將教練、球員當成人形看板引起眾怒，由於采盟免稅店制服是螢黃色，事後也被網友酸為「黃巾之亂」。
事件發生後，大批球迷出征采盟免稅店社群，並揚言抵制，采盟隔天一早關閉臉書，並在中午左右發布道歉聲明，不過董事長古素琴帶著職員出面時，連要跟誰道歉都不清楚，還詢問旁人「叫什麼？」道歉鞠躬還要記者和場外的人指揮，才知道「要停10秒」，簡直是提油救火。
📍蔣萬安拿「日本隊道歉表」惹議 台北市發獎金無人能領
11月24日，12強台日冠軍賽當天，台北市長蔣萬安手持「日本隊道歉表」出席活動看球，被批評「搞錯道歉表的意思」、「不懂就不要亂玩梗」，對日本隊也很失禮；蔣萬安事後回應「不論什麼方式，最重要都是希望中華隊奪得冠軍。」
而在台灣奪冠後，蔣萬安霸氣宣布，將對設籍台北市滿1年的選手加發10%獎金，即每人額外可領70萬元，但這次中華隊的成員無人設籍台北市，被網友酸「喊爽的」，直到11月26日，才改為致贈獎金給主場在台北的味全龍隊5名選手各70萬、隨隊教練30萬、防護員和訓練員各10萬元。
📍陳怡君看盜版直播 廖偉翔搞不清楚比什麼賽
民進黨台北市議員陳怡君則是在臉書分享「在車上看球賽的照片」，眼尖網友一看馬上發現她使用對岸盜版串流平台觀看賽事，事後她連忙發文致歉，表示「晚上我在跑行程途中，因為在車上嚷嚷想看球賽，小編情急臨時從手機抓了畫面放在車前，因為車內很暗，其實也無法細看棒球賽內容跟來源，頂多就是看看分數就急忙下車。」
11月24日中華隊奪冠後，國民黨立委廖偉翔發文祝賀，卻將賽事名稱誤寫為「世界12強經典賽」，附圖則是自己與台中市長盧秀燕和其他立委的合照，被網友狂罵後，隔日才將比賽正名，並將圖片加上台灣英雄慶祝的照片，但自己和盧秀燕、其他立委的合照還是留著。
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