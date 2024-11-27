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▲網紅館長在直播中被問到，是否曾認真看過棒球賽，卻突然語出驚人表示「有！因為那時候我做球版嘛！」（圖／截自館長惡名昭彰YT）

▲中華隊在出征日本東京前，采盟員工就曾包圍陳傑憲搶合影。（圖／采盟IG）

▲台北市長蔣萬安手拿「日本隊道歉表」，被酸不懂就不要亂玩梗。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲國民黨立委廖偉翔首次發文祝賀中華隊時，連賽事名稱都打錯，圖片甚至連一位台灣球員都沒有。（圖／廖偉翔臉書）

中華隊在2024世界12強棒球奪得冠軍，首次拿下3大一級國際賽冠軍值得慶祝，不過在舉國歡騰之際，，《NOWnews》也盤點本屆12強賽後，討論12強卻反而讓自己被炎上的名人。11月25日晚間，「館長」陳之漢一如往常開啟直播和觀眾互動，被問到「是否曾認真看過棒球賽」時，他竟然語出驚人表示館長接著表示「我怎麼沒好好的看，我望穿秋水，看破電視機啊，下走地的時候要不要認真看，每一回合搶首分看比誰都認真啊，」，後來脫離了那環境，就沒有繼續棒球。，言論一出讓大批棒球迷氣炸，過去中華職棒曾因地下簽賭、假球問題，度過了最黑暗的一段時期，好不容易在傳奇球星、新世代球員們的努力之下，才一步步走回輝煌，在12強拿下佳績。11月25日，12強台灣英雄們凱旋歸國，大批球迷在接機大廳等候，不料球員們剛入關，，由於采盟免稅店制服是螢黃色，事後也被網友酸為「黃巾之亂」。事件發生後，大批球迷出征采盟免稅店社群，並揚言抵制，，不過董事長古素琴帶著職員出面時，連要跟誰道歉都不清楚，還詢問旁人「叫什麼？」道歉鞠躬還要記者和場外的人指揮，才知道「要停10秒」，簡直是提油救火。11月24日，12強台日冠軍賽當天，；蔣萬安事後回應「不論什麼方式，最重要都是希望中華隊奪得冠軍。」而在台灣奪冠後，蔣萬安霸氣宣布，將對設籍台北市滿1年的選手加發10%獎金，即每人額外可領70萬元，民進黨台北市議員陳怡君則是在臉書分享「在車上看球賽的照片」，，表示「晚上我在跑行程途中，因為在車上嚷嚷想看球賽，小編情急臨時從手機抓了畫面放在車前，因為車內很暗，其實也無法細看棒球賽內容跟來源，頂多就是看看分數就急忙下車。」11月24日中華隊奪冠後，，被網友狂罵後，隔日才將比賽正名，並將圖片加上台灣英雄慶祝的照片，但自己和盧秀燕、其他立委的合照還是留著。