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為了確保台鐵行車安全，交通部今（27）日在立法院交通委員會進行114年度預算報告，歲出預算共編列528億元，相較上年度增加57億元，多出12.2%。其中，落實運輸安全與人本價值佔比最多達31%，包含用於提升道路安全與行人保護編列5億元，提升台鐵行車安全編列158億元。立法院今日進行交通安全委員會，交通部報告114年度預算編列，歲入預算數編列536.4億元，較上年度578億元，淨減41億元或7%，主要是檢列中華郵政、台灣港務公司股息紅利繳庫32億元，陽明海運等投資股息紅利18億元，以及增列汽車燃料使用費收入8.7億元。交通部表示，歲出部分則是配合各項施政重點及賡續推動施政項目，共計編列528億元，較上年度法定預算數增加57億元，多出12.2%。其中，落實運輸安全與人本價值編列最多，達165億元、佔31%，提升道路安全與行人保護編列5億元，提升台鐵行車安全編列158億元，包含車輛汰換、軌道結構安全強化、車輛檢修和基礎設施重置。另引領運輸科技與創新編列71億元、佔14%，打造便捷及韌性交通網編列153億元、佔29%，其他依照法律為推動各項施政重點等一般經費編列139億元、佔26%。此外，交通部表示，針對都市大眾捷運系統建設計畫，114年度也編列147億元，較上年度增加118億元，主要是原編列前瞻基礎建設計畫特別預算自本年度納入總預算編列計5項計畫74億元，包含台北捷運環狀線北環段及南環段、新北捷運三鶯線、桃園捷運綠線、台中捷運藍線及高雄捷運黃線計畫。並新增台南捷運締一期藍線計畫5000萬元；增列台北捷運環狀線東環段、捷運汐止東湖線、高雄捷運紅橘線、小港林園線、環狀輕軌計畫48億元，