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▲部份遊客直接捲起褲管踩水。（圖／翻攝自《越南快訊》）

▲部份遊客選擇搭乘人力車暢遊古城會安。（圖／翻攝自《越南快訊》)

受到雨季影響，越南中部古城會安（Hoi An）稍微淹水，許多街道的水位都深及小腿，不過仍不減遊客的興致，甚至立刻興起新興服務，只要給街邊的摩托車一點小錢，摩托車還願意載不願碰觸到髒水的遊客度過水坑。根據《越南快訊》報導，由於連日降雨和上游水壩洩水，會安市沿岸的許多街道都被洪水淹沒，但來自世界各地的外國遊客仍然從獨特的角度探索古鎮，例如捲起褲管玩水，或是付錢搭人力車，以及使用「載客過水坑」的摩托車搭乘服務。據悉，近期會安遇到今年以來最大的洪災，本週一（25日）下午Bach Dang、Nguyen Phuc Chu 和 Cong Nu Ngoc Hoa等靠近河流的街道被洪水淹沒，最深處達到約40公分。一名來自河內的遊客Nham 身穿奧黛，在不斷上漲的洪水中擺姿勢拍照。她受訪時說：「儘管發生了洪水，但週一下午天氣晴朗，讓她在鎮上度過了難忘的時光。」部份西方遊客則選擇租自行車避免踩水，而部份洪水氾濫最嚴重的地區，當局也放上告示牌提醒民眾小心安全。越南廣南省的會安古鎮在國際享負盛名，曾被知名旅遊雜誌《Travel and Leisure》票選為2019 年全球第一名旅遊城市，更名列「美國國家地理雜誌」 票選之「五十個人生不可錯過的旅遊勝地」。