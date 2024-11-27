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前總統馬英九透過馬英九基金會邀請中國7所大學共40名師生來台訪問，今（27）日抵達台灣，成員包括奧運桌球金牌選手馬龍和射擊金牌楊倩，不過綠營質疑，該團成員清一色為共青團團員、共產黨黨員。陸委會副主委沈有忠今日受訪則說，樂見兩岸交流，且從活動內容項目來看，目前該團沒有太多國家安全疑慮。民進黨立委沈伯洋說，大家不要覺得運動歸運動，政治歸政治，馬英九開放自由行以來，就不斷有解放軍退休人員來台，現在還是共產黨員直接過來，這些人訪台交流，都是統戰的一部分，有政治目的想要藉由這些人刺探機密、吸收對共產黨會有好感的人，國人不可不慎。馬英九基金會執行長蕭旭岑駁斥，中國大陸制度和我們不同，有中共黨員身分根本不足為奇，這與有民進黨身分的台灣民眾去大陸有什麼不一樣？呼籲民進黨要有開闊心胸。沈有忠表示，該訪團基本上都是按照規定，一切就按照規定進行，希望他們進來後，也按照當初申請的行程跟內容進行交流活動。