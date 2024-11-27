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近年影視產業蓬勃發展，為了響應金馬獎，網銀國際11/23再度舉辦「不藏私學堂」以「泛娛樂 · 影視產業」為題，為民眾揭開影視產業的祕辛，活動現場還邀請重量級講師，包含網銀國際影視總經理陳宜旻、結果娛樂營運長蔡妃喬、Podcast「台灣通勤第一品牌」主持人李毅誠及張家倫擔任與談主持人，分別討論選片「減分」秘訣與影視精準行銷經驗。網銀國際致力於推動泛娛樂產業，並透過「不藏私學堂」系列活動深化台灣泛娛樂生態圈的永續發展，11/23舉行的活動中，擁有10年影視產業經驗、曾參與「華燈初上」、「比悲傷更悲傷的故事」、「周處除三害」等多部賣座影視作品的陳宜旻，透露自己的投片或製片方式偏好「減分法」逐步淘汰不符合標準的元素，確保最終投入製作的作品品質與可行性，避免看似高分作品淪為虎頭蛇尾。同時，陳宜旻分享製作劇本經驗表示，製作單位常會請業界人士評估，但他認為應跳脫舒適圈，才能真正貼近觀眾喜好。曾主導「我們與惡的距離」、「花甲少年轉大人」、「一把青」、「想見你」等知名作品行銷規劃的蔡妃喬，則是分享行銷經驗，她認為，行銷核心在深刻理解作品內涵，挖掘打動觀眾的亮點，解構劇情，並將作品想傳達的資訊轉譯為不同面向內容，像是剖析角色特性讓觀眾共感融入劇情。蔡妃喬以「一把青」為例表示，從文本、歷史到二創美學、女性心理、軍職背景、青春學生等不同方向解構影視作品，單點突破所欲接觸的目標群，成為當年度代表劇作且成功拓展不同受眾。因應市場需求掌握內容是決定整體行銷成效的關鍵，台灣影視產業面臨挑戰是如何以有限資源達到宣傳效益極大化，只有深入了解作品進行精準行銷，才能達到事半功倍的效果。李毅誠與張家倫則是在現場擔任與談主持人，以輕鬆具啟發性的氛圍拉近專業講師與現場觀眾的距離，藉由深入淺出的對談，傳達影視產業專業知識，吸引逾百人報名參加，其中不乏業界精英、學生與相關人士參與。網銀國際表示，不藏私學堂是持續推動泛娛樂生態圈發展的重要一環，未來將陸續推出電競、AI主題講座，期望讓民眾了解泛娛樂產業，促進產業永續發展。