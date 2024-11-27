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▲朱鎮模手機對話內容外流，被網友發現鄭雨盛（見圖）從以前就經常搭訕女性。（圖／Naver《保護者》電影劇照）

▲鄭雨盛先是用「你的工作很帥氣」來搭訕韓國素人女性。（圖／取自@GINZASIX_ X）

▲鄭雨盛與女方分享一張天空照片，隨後還不忘關心女生工作情況。（圖／取自@GINZASIX_ X）

▲鄭雨盛在關心完女方工作狀況後，直接提出希望可以加私人通訊軟體聯絡彼此。（圖／取自@GINZASIX_ X）

▲鄭雨盛會故意私訊有興趣的女性「妳真壞」，刻意引起對方注意。（圖／取自@moodukie X）

51歲韓國演員鄭雨盛近期被爆料與35歲的模特兒文佳菲未婚生子，隨後更有韓國素人發出鄭雨盛用IG官方帳號私訊自己的截圖，其中被網友發現搭訕手法非常流暢，被懷疑這樣做過不只一次，不過鄭雨盛所屬經紀公司回應，「此屬於演員私生活領域，難確認對話內容真實性」。根據韓媒報導，51歲的鄭雨盛經常用自己的IG帳號傳私訊給他有興趣的對象，其中因演員朱鎮模手機被駭，被網友發現11年前他與演員張東健私下對話紀錄，對話中竟然出現鄭雨盛的名字。對話內容包含，「最近清潭洞有一家很紅的酒吧叫1975，可以勾引女人把他們帶走」、「那家酒吧是有『工作』的孩子嗎」、「對啊，最近鄭雨盛、李政宰簡直住在那邊」等言論。不僅如此，鄭雨盛被爆料今年7月用官方IG私訊一名素人女性，一開始先稱讚女方「你的工作很酷」、還用「忍了很久才來跟你打招呼」等說詞搭訕，隨後又傳了一張天空照到聊天室，還叮囑女方要多休息，最後更是直接要求以KAKAO TALK（韓國通訊軟體）或者簡訊聯絡。另外還有很多是以「妳真壞」、「生氣了」為開頭私訊，有網友表示，因為鄭雨盛有興趣的女生不主動聯絡他，他就會故意發出這種訊息，引起對方注意。然而，針對這些外流的對話紀錄，鄭雨盛所屬經紀公司回應，此屬於演員私生活領域，因此難確認對話內容真實性。對話紀錄曝光之後網友紛紛留言，「竟然用官方帳號直接私訊了，也太肆無忌憚」、「天啊……受到衝擊了」、「這到底是私訊多少女生才可以這麼流利的搭訕」、「好誇張！真的覺得都不會被發現嗎」。