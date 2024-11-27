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▲中華隊捕手林家正在對日本金牌戰從戶鄉翔征敲出關鍵陽春全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊後援投手林凱威，在9局下登板，守住世界冠軍。（圖／記者葉政勳攝）

響尾蛇隊間接促成中華隊奪冠！世界12強棒球賽，中華隊在總決賽跌破外界眼鏡，斬斷7年間國際賽27連勝的日本武士隊，以4：0的完封姿態，擊碎日本的衛冕美夢。中華隊在本屆12強賽會，一路從預賽的不被看好，到確定前進東京複賽，並且遠征日本後，再度驚奇擊敗美國隊，進入總冠軍戰碰頭大魔王日本。故事中牧童大衛沒有帶任何刀劍，僅用石頭擊中巨人歌利亞的額頭，拿下勝仗。Jack Sommers也認為中華隊奪下冠軍，曾待過響尾蛇隊體系的旅美台將們扮演重要角色，包含先發4局僅被敲1安、沒有失分的3A投手林昱珉，前響尾蛇捕手林家正，在5局敲出陽春砲為中華隊先馳得點。