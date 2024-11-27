響尾蛇隊間接促成中華隊奪冠！世界12強棒球賽，中華隊在總決賽跌破外界眼鏡，斬斷7年間國際賽27連勝的日本武士隊，以4：0的完封姿態，擊碎日本的衛冕美夢。美國媒體《運動畫刊》將這一刻形容為聖經中的故事「大衛擊倒歌利亞」，並點出冠軍戰的3位關鍵角色，先發投手林昱珉、捕手林家正還有後援投手林凱威，都是來自於大聯盟的亞利桑那響尾蛇隊體系。

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響尾蛇軍扮要角　寫下屬於台灣的史詩

中華隊在本屆12強賽會，一路從預賽的不被看好，到確定前進東京複賽，並且遠征日本後，再度驚奇擊敗美國隊，進入總冠軍戰碰頭大魔王日本。在金牌戰上，投手群展現超強壓制力，再加上林家正、陳傑憲的全壘打，一舉跨越武士隊高牆，以完封拿下首座世界冠軍，寫下台灣棒壇的歷史新頁。

美國媒體《運動畫刊》的寫手Jack Sommers，同樣撰文指出，這場比賽的勝利，是台灣在棒球史上最高的成就，就像是聖經中「大衛擊倒歌利亞」。故事中牧童大衛沒有帶任何刀劍，僅用石頭擊中巨人歌利亞的額頭，拿下勝仗。

Jack Sommers也認為中華隊奪下冠軍，曾待過響尾蛇隊體系的旅美台將們扮演重要角色，包含先發4局僅被敲1安、沒有失分的3A投手林昱珉，前響尾蛇捕手林家正，在5局敲出陽春砲為中華隊先馳得點。此外，9局上場關門的林凱威，過去旅美時同樣待在響尾蛇體系，可以說響尾蛇隊間接促成了中華隊的史上首冠。

▲中華隊捕手林家正在對日本金牌戰從戶鄉翔征敲出關鍵陽春全壘打打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊捕手林家正在對日本金牌戰從戶鄉翔征敲出關鍵陽春全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊中繼投手林凱威守住世界冠軍。（圖／記者葉政勳攝）
▲中華隊後援投手林凱威，在9局下登板，守住世界冠軍。（圖／記者葉政勳攝）

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