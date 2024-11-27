響尾蛇隊間接促成中華隊奪冠！世界12強棒球賽，中華隊在總決賽跌破外界眼鏡，斬斷7年間國際賽27連勝的日本武士隊，以4：0的完封姿態，擊碎日本的衛冕美夢。美國媒體《運動畫刊》將這一刻形容為聖經中的故事「大衛擊倒歌利亞」，並點出冠軍戰的3位關鍵角色，先發投手林昱珉、捕手林家正還有後援投手林凱威，都是來自於大聯盟的亞利桑那響尾蛇隊體系。
響尾蛇軍扮要角 寫下屬於台灣的史詩
中華隊在本屆12強賽會，一路從預賽的不被看好，到確定前進東京複賽，並且遠征日本後，再度驚奇擊敗美國隊，進入總冠軍戰碰頭大魔王日本。在金牌戰上，投手群展現超強壓制力，再加上林家正、陳傑憲的全壘打，一舉跨越武士隊高牆，以完封拿下首座世界冠軍，寫下台灣棒壇的歷史新頁。
美國媒體《運動畫刊》的寫手Jack Sommers，同樣撰文指出，這場比賽的勝利，是台灣在棒球史上最高的成就，就像是聖經中「大衛擊倒歌利亞」。故事中牧童大衛沒有帶任何刀劍，僅用石頭擊中巨人歌利亞的額頭，拿下勝仗。
Jack Sommers也認為中華隊奪下冠軍，曾待過響尾蛇隊體系的旅美台將們扮演重要角色，包含先發4局僅被敲1安、沒有失分的3A投手林昱珉，前響尾蛇捕手林家正，在5局敲出陽春砲為中華隊先馳得點。此外，9局上場關門的林凱威，過去旅美時同樣待在響尾蛇體系，可以說響尾蛇隊間接促成了中華隊的史上首冠。
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中華隊在本屆12強賽會，一路從預賽的不被看好，到確定前進東京複賽，並且遠征日本後，再度驚奇擊敗美國隊，進入總冠軍戰碰頭大魔王日本。在金牌戰上，投手群展現超強壓制力，再加上林家正、陳傑憲的全壘打，一舉跨越武士隊高牆，以完封拿下首座世界冠軍，寫下台灣棒壇的歷史新頁。
美國媒體《運動畫刊》的寫手Jack Sommers，同樣撰文指出，這場比賽的勝利，是台灣在棒球史上最高的成就，就像是聖經中「大衛擊倒歌利亞」。故事中牧童大衛沒有帶任何刀劍，僅用石頭擊中巨人歌利亞的額頭，拿下勝仗。
Jack Sommers也認為中華隊奪下冠軍，曾待過響尾蛇隊體系的旅美台將們扮演重要角色，包含先發4局僅被敲1安、沒有失分的3A投手林昱珉，前響尾蛇捕手林家正，在5局敲出陽春砲為中華隊先馳得點。此外，9局上場關門的林凱威，過去旅美時同樣待在響尾蛇體系，可以說響尾蛇隊間接促成了中華隊的史上首冠。
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