大陸冷氣團抵達台灣！明（28）日深夜至週五清晨，北台灣低溫下探攝氏8度，各大通路瞄準降溫商機，7-11暖暖包買一送一、全家發熱衣也是買一送一，還有全聯「小時達」天天開搶火鍋湯底、食材最低1元起，11月28日台農洗選蛋1元、12月1日香菇貢丸8元，12月5日前週一至週五天天買湯底享免運，還送100元折價券。
🟡7-ELEVEN
◼︎即日起至12月10日推出小白兔暖暖包貼式/手握式(單片入/10片袋裝)任選買4送1優惠；即日起至2025年1月7日指定品項暖暖包任選買1送1優惠。
◼︎11月27日起至12月24日展開滷味／關東煮／麻辣燙全品項任選買4送1
◼︎即日起至12月10日止，凡購買指定火鍋相關及Homeal調理菜等商品，任2件92折、3件88折
◼︎7-11「心熱園」獨家推出多款溫補系飲品，囊括咖啡、茶飲、奶茶類商品，即日起至12月31日祭出熱罐優惠第2件6折。
◼︎咖啡優惠最低半價，優惠整理包點這看
🟡全家便利商店
◼︎即起至12月5日前，FamiCollection石墨烯發熱衣、無重力發熱衣、極暖絨發熱衣等指定商品，任選買1送1
◼︎即起至12月5日前，禦寒必備暖暖包加10元多1件
◼︎南洋酸辣燙料理「馬尚煮」即日起至12月10日前，全品項任選4入69元
◼︎溫罐系列推薦FamiCollection黑糖紅玉薑茶、桂圓紅棗茶及雙倍濃奶茶3款暖心熱飲，即起至2025年1月7日前同價位任選第二件6折
🟡全聯小時達
全聯「小時達」明（28）日起至12月2日前，火鍋湯底和週邊食材最低只要1元起爆殺價，11月28日台農洗選蛋只要1元、12月1日香菇貢丸只要8元，銅板爆殺價怎麼吃都省；12月5日前週一至週五天天買湯底享免運，還送100元折價券；即起至29日前還有感恩節限定加碼，單筆消費滿800元輸入指定折扣碼「心懷感雞」現折150元，指定雞肉滿199元贈100福利點。
小時達也同步攜手外送平台推出專屬優惠，Uber Eats 12月1日前單筆滿999元現折120元（數量有限，用完為止）；12月5日前吃鍋不能少的各種經典火鍋配菜，小白菜、玉米筍、履歷芋頭塊等下殺7折；11月28日至12月2日石研室台式爆炒石頭火鍋經典湯底、香草園鮮雞蛋10顆等指定品項再加碼現折10元（單筆限購2品）。foodpanda 11月29日至12月1日單筆滿999元享85折，最高折200元。
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◼︎即日起至12月10日推出小白兔暖暖包貼式/手握式(單片入/10片袋裝)任選買4送1優惠；即日起至2025年1月7日指定品項暖暖包任選買1送1優惠。
◼︎11月27日起至12月24日展開滷味／關東煮／麻辣燙全品項任選買4送1
◼︎即日起至12月10日止，凡購買指定火鍋相關及Homeal調理菜等商品，任2件92折、3件88折
◼︎7-11「心熱園」獨家推出多款溫補系飲品，囊括咖啡、茶飲、奶茶類商品，即日起至12月31日祭出熱罐優惠第2件6折。
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◼︎即起至12月5日前，禦寒必備暖暖包加10元多1件
◼︎南洋酸辣燙料理「馬尚煮」即日起至12月10日前，全品項任選4入69元
◼︎溫罐系列推薦FamiCollection黑糖紅玉薑茶、桂圓紅棗茶及雙倍濃奶茶3款暖心熱飲，即起至2025年1月7日前同價位任選第二件6折
🟡全聯小時達
全聯「小時達」明（28）日起至12月2日前，火鍋湯底和週邊食材最低只要1元起爆殺價，11月28日台農洗選蛋只要1元、12月1日香菇貢丸只要8元，銅板爆殺價怎麼吃都省；12月5日前週一至週五天天買湯底享免運，還送100元折價券；即起至29日前還有感恩節限定加碼，單筆消費滿800元輸入指定折扣碼「心懷感雞」現折150元，指定雞肉滿199元贈100福利點。
小時達也同步攜手外送平台推出專屬優惠，Uber Eats 12月1日前單筆滿999元現折120元（數量有限，用完為止）；12月5日前吃鍋不能少的各種經典火鍋配菜，小白菜、玉米筍、履歷芋頭塊等下殺7折；11月28日至12月2日石研室台式爆炒石頭火鍋經典湯底、香草園鮮雞蛋10顆等指定品項再加碼現折10元（單筆限購2品）。foodpanda 11月29日至12月1日單筆滿999元享85折，最高折200元。