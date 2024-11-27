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美國聯準會昨（26）日公布會議記錄，再加上以色列與黎巴嫩達成停火協議，助攻尾盤走勢，四大指數多數收紅，唯獨與台北股市連動較大的費半指數收黑，也因此拖累台北股市今（27）日開盤續跌13.18點、來到22665.58點，午盤在賣壓的襲擊下，來到相對低點，下跌146.28點或0.65%，來到22532.48點。大盤走低之際，中小型股同樣也遭到賣壓襲擊，不過櫃買指數開盤是表現強勁的，上漲0.26點、來到259.98點，最高一度來到260.83點，不過隨後遇到空方突擊跳水翻黑，午盤來到相對低點257.89點，下跌1.83點或0.7%。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：神達、泰金寶-DR、陽明、金寶、富喬；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、長榮、鴻海、神達、緯穎。權值股表現跌多漲少，權王台積電獨自走高，以1010元平盤價開出，盤中最高一度來到1020元、上漲10元，午盤則是上漲5元或0.49%，來到1015元；鴻海以200.5元開出、下跌2元，盤中最低一度來到198元，跌落200元關卡，午盤則是下跌4元或1.98%，來到198.5元；聯發科也是在盤下開出，下跌10元、來到1270元，雖然盤中一度翻紅來到1285元，不過隨後立即翻黑，最低一度來到1260元，午盤下跌15元或1.17%，來到1265元。