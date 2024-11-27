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美國總統當選人川普（Donald Trump）於26日時宣布了貿易代表人選，由葛里爾（Jamieson Greer）獲選。葛里爾在川普第一任期時，曾擔任前美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）的幕僚長，並參與對中國加徵關稅與談判等，料將在川普重啟關稅戰的背景下發揮關鍵作用。綜合媒體報導，川普稍早在自家社群平台發出聲明表示，「傑米森（葛里爾）在我第一任期時擔當重要角色，參與對中國課徵關稅和其他對抗不平等貿易案例政策，包括讓美墨加貿易協定（USMCA）取代失敗的北美自由貿易協定（NAFTA），為美國工人爭取更佳福利。」44歲的葛里爾曾是空軍律師，後來轉行做貿易訴訟律師，目前是King & Spalding律師事務所合夥人。他曾在川普第一任期時，擔任前貿易代表萊特海澤的幕僚長，是萊特梅澤的得意門生。川普才在社群平台上宣布，一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅。若是葛里爾的人事案獲參議院通過，將負責實施關稅政策及對外談判貿易協定。早前有媒體引述消息指，川普有意再度任命萊特海澤作貿易代表。2020年初，萊特海澤跟中國達成了所謂的中美第一階段貿易協議，規定中國多買一些美國貨。儘管萊特海澤目前雖然未獲點名入閣，但是外界推測他對川普2.0的貿易政策仍有影響力。路透社指出，葛里爾對中國的看法與川普和萊特海澤堅定一致，認為有必要對中國採取強有力的行動，以對抗其國家驅動的主導全球產業並保護美國就業和工業的努力。