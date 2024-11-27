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由經民連及公民陣線發動的「青鳥再飛」集會活動，明將在立法院外濟南路上舉行。與會團體今（27）日召開記者會強調，這次集會訴求就是「拒絕癱瘓謝法法庭」以及「捍衛公民罷免權」，反對藍白主導的《憲訴法》及《公務人員選罷法》修法。台灣公民陣線執委羅宜今指出，國民黨立院黨團總召傅崐萁及藍委翁曉玲，與民眾黨立院黨團總召黃國昌要推動《憲法訴訟法》與《選罷法》修惡。由於翁曉玲三項《憲訴法》提案的最後一個冷凍協商期在24日屆至，且《選罷法》修正案已處於隨時可變更議程三讀的狀態，研判判斷29日週五院會，就是防堵這兩項法案闖關的關鍵時刻。因此，公民團體發動11月28日「青鳥再飛」集會，將邀請聯電前董事長曹興誠、罷樑公民代表及法界人士到場演講。此外，還會有3位在學的研究生跟大學生進行開場。羅宜說，希望透過「以荒謬對抗荒謬，以離譜凸顯離譜」的方式，聚集能量強調己所不欲，勿施於人的精神。經民連智庫召集人賴中強亦強調，「憲法法庭違憲審查」與「公民罷免權」是兩個體制內，可以用來節制權力濫用的民主安全閥，但藍白陣營卻想拆除，以求恣意行使他們操控的國會權力。呼籲台灣公民社會結合這兩股反抗的力量，一起防守抵抗。