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台中市長盧秀燕在前天的最新民調，再奪好感度第一、同時是六都仇恨值最低的市長。對於台灣民意基金會董事長游盈隆暗示她已羽翼豐滿，將在台灣政治過程中展翅高飛，盧秀燕並不正面回答，反而稱讚起台中市民很可愛，希望大家繼續往幸福宜居的路上前進。台灣民意基金會前天公布最新民調，在複選情況下，4成6民眾最欣賞台中市長盧秀燕、2成8最欣賞高雄市長陳其邁和台北市長蔣萬安。最不欣賞的六都市長由陳其邁的2成7拿下最高、1成7不欣賞黃偉哲，最少被討厭的盧秀燕僅有8.9%。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，盧秀燕的高人氣非其他五都市長可比。欣賞她的人來自四面八方，不分年齡、教育和全國各地，除了獲得可觀的國民黨、民眾黨支持者和中性選民青睞，連民進黨支持者也有2成7欣賞。獲得廣大人民的善意支持是無價的政治資產。盧秀燕今（27）日上午到豐原，出席軟埤仔溪環境改善工程啟用典禮時，媒體問及游盈隆指她已羽翼豐滿，將在台灣政治過程中展翅高飛，強烈暗示她可參選2028，盧秀燕並不正面回答。僅強調台中能獲得好成績是全體市民、市府團隊、議會的功勞，不是她個人的，對於大家肯定台中市，她非常的感謝，會繼續努力，把台中打造成幸福宜居的城市。盧秀燕說，台中市太好了！台中市民的水準很高，各項天然資源也很棒，「我們又有很棒的市議會、市府團隊，還有很可愛的市民朋友，所以我們繼續往幸福宜居的路上前進」。