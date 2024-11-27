我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人賈永婕上任101董事長後風波不斷，才剛被質疑拿101公器私用，近日又被踢爆不當開除員工，對此，她今（27）日於個人臉書上直面回應，自己單槍匹馬上任，相信邪不勝正。賈永婕針對近期爭議，於臉書上貼文指出，獨自單槍匹馬上任，有很多不足之處，例如不懂派系或新舊勢力這類的事。有一個同事在上任兩個月的分享會上問她「上任後，有沒有什麼事情是讓你很驚訝，從來沒想過的？」賈永婕表示，多到數不清，「其中一件事就是我從來沒想過我的公公婆婆怎麼這麼多，好險我一直是一個很做自己的媳婦，我就是做自己我做正直善良、勇於開創打破常規的賈董。」她說自她上任後，會有這麼多的風波，就是因為世界上有兩派勢力，ㄧ正ㄧ邪，新勢力強大的時候，就會受到舊勢力的破壞，「沒關係，我相信邪不勝正」。話鋒一轉，她針對週刊的封面照片幽默表示「照片這麼漂亮，真的好開心！」