我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024新北歡樂耶誕城演唱會主持人將由陳漢典（左）及Sandra（右）初次搭檔。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲今（27）日在新北市政府舉辦記者會公布演唱會卡司。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲新北歡樂耶誕城演唱會今日宣布卡司。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

2024新北歡樂耶誕城演唱會將於12月14日、15日舉辦，今（27）日記者會公布卡司，主持人將由陳漢典及Sandra初次搭檔，演唱會卡司男團Ozone也驚喜現身演唱。今年（2024）兩日演唱會嘉賓同步公開，包括「韓國碧昂絲」女神孝琳、icyball冰球樂團、洪暐哲、AcQUA源少年R.Y.G.⋯等等，精彩可期。藝人陳漢典及Sandra初次搭檔接下主持棒，兩位主持人相當興奮又期待能站上耶誕城舞臺，再度來到新北歡樂耶誕城演出的男團Ozone，特別作為記者會嘉賓驚喜獻唱，表示很開心能和大家共度佳節，期盼能在冬日為大家帶來最熱情的耶誕氣氛。12月14日禮拜六為夢想之夜，由金曲歌后艾怡良以靈魂唱功開場，緊接著陳華、李東軒、熊仔、白安、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治及八三夭等實力派歌手輪番演唱，壓軸更邀請到韓國女神「孝琳」來台，將唱跳多首動感十足的K-POP組曲。12月15日禮拜日則是圓夢之夜，將由近期回歸的超夯男團Energy重磅開場，引爆舞臺熱潮，接著icyball冰球樂團、BOOM！怪物星人、洪暐哲、理想混蛋、AcQUA源少年R.Y.G.、宇宙人及Ozone等團體接力演唱，最後壓軸邀請到天團告五人，將以多首情歌神曲連發，讓現場合唱宛如大型KTV。陳漢典受訪時表示，首次和Sandra合作非常興奮，之前就一直想和對方合作，認為主持人的頻率要對，更將主持人比喻成禮物盒，來現場表演的藝人是禮物，笑說英文訪問孝琳的部分就要交給Sandra，還現場來一段韓文，瞬間掀起驚呼，得知Ozone已經是第三度來到新北耶誕城，他也立刻肅然起敬，直喊他們前輩：「學長好！」讓Ozone立刻狂喊：「沒有、沒有！」林佳辰透露，自己學生時期都會到新北耶誕城看演唱會，「從小到大一定要參加的盛會，今年可以再度來這邊表演很榮幸，希望帶給大家很好的回憶。」李哲言也表示，前幾年他們的風格比較酷帥，今年會比較溫馨、幸福。2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」活動轉播將在12月14日、15日的18時至22時由年代MUCH台及MOD壹綜合全程播出。