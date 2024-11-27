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▲台北跨年晚會第二波卡司由Lulu黃路梓茵（右）、Dora（左）公開。（圖／記者羅偉如攝）

▲Lulu黃路梓茵今年已是第7度主持台北跨年。（圖／記者羅偉如攝）

台北市跨年晚會「2025臺北最HIGH新年城」今（27）日公布第2波卡司，除了先前的Apink、Energy以外，第2波公佈了6組獨家卡司，包括楊乃文、李聖傑、梁詠琪等人，加上2組只有台北跨年看得到的獨家合作，連續6年主持的Lulu黃路梓茵今年第7年主持，笑說自己說「台北跨年地縛靈」。今年的主持人Lulu黃路梓茵、Dora今日揭曉所有卡司名單，6組獨家卡斯包括楊乃文、李聖傑、梁詠琪、八三夭、黃宣以及捷運盃冠軍「HRC BEAST CREW SHADOW」，其中跨年倒數後將由梁詠琪及八三天演出，熱唱開啟大家的2025第一天。觀傳局更表示，今年台北跨年更有創新合作的演出陣容，包含由李多慧與林襄領軍的「Dragon Beauties小龍女」與DJRayray聯手為新的一年獻上最振奮人心的演出，J.Sheon與Karencici則將帶來時尚潮流與節奏藍調、嘻哈的音樂碰撞，而「臺灣之光」霹靂舞奧運國手孫振與 City4舞團也將強勢席捲跨年舞台。多組實力派唱將為臺北獨家演出，搭配第1波卡司的TRASH、怕胖團、Apink、Energy、宇宙人，超強陣容、最豐富精彩的跨年晚會卡司，就在2025臺北最Hligh新年城！