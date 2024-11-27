我是廣告 請繼續往下閱讀

目前效力聖路易紅雀生涯拿下過10座金手套獎的Nolan Arenado，在近期傳出可能將被球隊擺上交易桌的傳聞，Arenado也願意放棄不得交易條款，並願意為新球隊改守一壘，目前傳出紐約洋基、洛杉磯道奇都有興趣透過交易獲得Arenado。Arenado在2021年從科羅拉多洛磯轉戰紅雀，目前還剩下2年5900萬美元的合約，其中有1000萬由洛磯負責支付，根據《The Athletic》記者Katie Woo報導指出，Arenado並沒有向球隊提出交易請求，但球隊棒球事務總裁John Mozeliak討論過後，Arenado接受了在休賽季被交易的選擇。在報導中也指出，Arenado希望待在有競爭力的球隊，而依目前紅雀的情況看來，新賽季將著重在球員培養而不是戰績，而Arenado也表態願意為新球隊改守一壘，讓他的交易價值提高不少，雖拿下過10座金手套，但近兩年Arenado的攻擊火力下滑不少，但依舊吸引不少球隊的目光。除了洋基、道奇外，教士也被點名是Arenado的潛在下家，教士目前不動三壘手是Manny Machado，若Arenado改守一壘，那Jake Cronenworth將回到二壘防區，Luis Arraez擔任DH，在Machado輪休打DH時，Arenado則可回到三壘防區，由Arraez守一壘，加上Arenado是南加州人，因此Arenado加盟教士的機率大大增加。