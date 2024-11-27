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棒球12強賽事落幕，中華隊在決戰擊敗日本，勇奪冠軍，創史上最佳成績，25晚搭專機返台獲高規格接待，但機場動線混亂，采盟免稅店員工還穿黃衣，不但拉起布條宣傳，還把球員擠到後面，甚至連副總統蕭美琴的維安都出現狀況球迷痛批「黃巾之亂」。國民黨立委徐巧芯酸，特勤面對一群大媽都沒辦法？國安局副局長張元斌三天內會提檢討報告。立法院外交國防委員會今邀國安局等部會，針對「從『國有器官』在台播映困境看中國對台灣的長臂管轄策略，及我國的因應方案」專案報告。不過不少朝野立委都在問25晚的黃巾之亂。徐巧芯說，中華英雄返台，總統賴清德說要最高規格接機，國安局這樣的安排，叫最高規格嗎？張元斌解釋，總統說的應該是歡迎規格，不是說維安規格。徐巧芯再問，是誰同意采盟的人進入？特勤中心解釋，這些都是管制區內經過安檢的人。不過徐巧芯不滿，為何特勤人員都沒有動作？黃衣服的人還轉頭吼特勤要退後，「一個大媽叫你退後就退後？特勤人員這麼好講話？壯漢你們守不住就算了，一群大媽你們毫無辦法？怎麼會大媽吼特勤你們就後退了？民眾怎麼相信你們能夠保衛中華民國正副總統？」