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美國職棒大聯盟（MLB）根據《ESPN》報導指出，塞揚左投Blake Snell今（27）日確定以5年1.82億美元（約合新台幣59億）加盟洛杉磯道奇，加盟道奇後將大大補強球隊先發輪值深度。Snell在上賽季即將開打前，才和巨人簽下2年6200萬美元（約20.2億新台幣）的合約，雖開季表現不佳，但Snell賽季結束，還是繳出20場出賽，防禦率3.12的成績，賽季最後3個月更上演14場出賽主投80.1局，繳出防禦率1.23的表現，讓他決定在季後跳脫合約成為自由球員，尋求更好的合約。先前傳出除道奇外，紐約大都會、波士頓紅襪、紐約洋基都被視為Snell潛在下家，如今道奇端出5年59億大約，讓道奇擊敗其餘球隊，成功簽下Snell，也打響球隊在自由市場的第一槍。在簽下Snell後，道奇預計還會再簽下一名先發投手，Corbin Burnes、Max Fried都是有可能的補強人選，而先前正式宣布旅美的「令和怪物」佐佐木朗希，也是道奇補強計劃中的一員。