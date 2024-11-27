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▲《黑色月光》林夏薇本來是楊茜堯閨密。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《黑色月光》被讚港版《黑暗榮耀》，復仇主題引共鳴。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

由楊茜堯、林夏薇領銜主演的《黑色月光》，以職場女性復仇為主題，將公關行業的光鮮表象與復仇者內心的黑暗糾葛巧妙結合，講述楊茜堯飾演的公關女王余滿月，強悍亮麗外表下隱藏黑暗過去，她為了復仇並為家人討回公道，步步為營布局長達18年。《黑色月光》被讚是港版《黑暗榮耀》，話題搜索量更突破8億次。《黑色月光》最新劇情白熱化，余滿月一度聯手好友卓慧雲（林夏薇 飾）復仇，沒想到卓慧雲逐漸黑化，她才發現閨密才是最大的敵人。《黑色月光》林夏薇被封新一代「豪門惡女」，在爺爺床前下跪不得原諒後立刻變臉，與楊茜堯在劇中唇槍舌戰、面對面開撕的火藥味更讓觀眾看了直呼過癮，惡女壞到出圈讓林夏薇備受熱議。林夏薇透露她一拿到劇本就先為卓慧雲寫了人物小傳，並看了很多暗黑作品讓自己沉浸在角色中，惡女演技受討論讓她直呼感謝，「觀眾看得投入，對演員來說是很大的鼓勵，觀眾看得爽，我們也演得爽。」該劇總監製鐘澍佳曾受訪表示，拍完《新聞女王》後，想將港劇的大女主角形象作為主題，講述關於女性成長的故事，而復仇主題「既要讓觀眾感受到主角的痛苦，也體會到大仇得報後的快感」而引起深刻共鳴。鐘澍佳表示，除了《新聞女王》與《黑色月光》，正在籌備中的《巨塔之後》與《正義女神》四部作品將會構成一個完整的「新港劇女性主義系列」。他將以女性堅韌的成長為核心，展現了即使處於社會弱勢，女性也能以智慧與毅力反擊命運的不公。