2024年中華隊在世界12強棒球賽奪冠，寫下台灣棒球史上最輝煌的一頁，舉國歡騰之際，民間與球迷間也掀起了設立紀念雕像的討論。不少球迷認為，應該在台北大巨蛋外設立一座紀念碑或雕像，以紀念中華隊這次的歷史性成就，讓這段榮耀永存，並成為激勵未來運動員的象徵。

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部分支持者提出，雕像可以設立一個立架，並在雕像下方刻上球員與教練團的名字，以彰顯中華隊全體的努力。

▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒在介紹上場時都會比出愛心的手勢，未來可能成為雕像的設計？（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒在介紹上場時都會比出愛心的手勢，未來可能成為雕像的設計？（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
對於這項提議，遠雄巨蛋集團公關經理夏至賢回應表示，巨蛋公司理解球迷期待，並將全力配合市府規劃，協助相關作業的推進。據悉，這項提案若獲市府核准，將進一步展開設計與規劃。

中華隊這次在12強賽事中以爆冷擊敗日本隊奪冠，不僅成為世界棒球的焦點，更激起國內空前的棒球熱潮。是否建立紀念雕像？也成為球迷討論的話題。


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