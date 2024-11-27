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勞動部勞動力發展署一名39歲吳姓公務員輕生，引起外界關注公務體系過勞與霸凌問題，對此，環境部長彭啓明在節目《鄉民大學問》中表示，在霸凌事件後，他已明訂下班發line就是加班規定，用此舉讓同仁了解上班、下班的不同；此外，環境部提供霸凌e-mail的專線，彭啓明坦言，目前有收到一些信件。公務員疑被霸凌事件引發關注，針對環境部是否有相關機制防範霸凌事件，彭啓明在《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》中表示，他第一份公務人員薪水就是從520上任開始，他從民間角度來看，因要遵守勞基法勞基法，下班是不能亂LINE給員工，那就要算加班費，但他發現公務單位沒有這樣的習慣，因此大概在5月底、6月初時，他就發一個公文，提到下班若要LINE給員工，一定要寫專案加班，而這個反應也非常好。不過，彭啓明提到，在霸凌事件發生後，他就改過來，只要是下班發line就是要加班，如果有急事，主管要寫「請你在這時完成」，目前用這樣的方式，讓同仁了解上班、下班不同。彭啓明說，公務員多數是很辛苦的，但也有一些比較打混的，但他必須說多數是很認真的，所以必須要提供更好的體制，尤其台灣公務員的待遇，與別的國家比較起來偏低。彭啓明也補充，他也提供e-mail的專線，若有公務員受霸凌就寄到信箱，他確實有到一些e-mail，另外就是性騷擾部分，他曾公開說性騷零容忍，「我一定嚴格處理，絕對不會掩蓋起來」。