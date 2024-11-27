我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《魷魚遊戲》第二季「繞圈圈」海報曝光，背後旋轉木馬似乎就是新遊戲的場景。（圖／Netflix 提供）

韓國人氣影集《魷魚遊戲》第2季即將在12月26日首播，Netflix於今（27）日釋出正式預告，及全新海報「繞圈圈」，背景的旋轉木馬似乎在暗示新的遊戲場景。而這季不僅擁有超強卡司陣容，且隨著遊戲的進行，參賽者來到神秘空間，只見成奇勳（李政宰飾）眼神堅定看向前方，引領眾人將比賽拉開序幕。456號成奇勳強勢回歸，與神秘的「負責人」李炳憲將展開一場詭譎且緊張的對峙，隨著全新遊戲即將展開，賭注將變得更加致命，而奇勳試圖終結遊戲的使命也成為本季故事核心，他能否成功，還是這個殘酷的遊戲將吞噬更多受害者？正式預告再次將觀眾拉回這個令人屏息的世界，曾經的遊戲贏家成奇勳被秘密地帶上了熟悉的禮車上，車上的金豬撲滿傳出「負責人」的聲音：「456號，你找我有什麼事」，奇勳回答：「讓我回去參加遊戲」。待他再次醒來，映入眼簾的是熟悉的場景，隨著遊戲開始，123木頭人遊樂場再度出現，就算奇勳奮力勸喊「別動」， 其他參賽者依舊不聽，甚至有人壞心地推倒其他參賽者，讓遊戲現場陷入慌亂。隨著遊戲持續進行，參賽者們在巨大的獎勵之前也流露出了最真實的人性樣貌，盟友之間的關係動盪與對手之間的火花碰撞，第二季的賭注也將全面升級。同時，本季也迎來了令人期待的新卡司，包括任時完、姜河那、朴珪瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、康愛心以及曹柔理，他們的加入將為《魷魚遊戲》第2季塑造全新的懸疑氛圍與複雜的人物關係。在最新釋出的「繞圈圈」海報中，參賽者們來到一個全新的神秘空間中，展現出眾人向未知目的地衝刺的場景，成奇勳眼神堅毅站在最前方，引領著激烈競賽正式開始，背景中充滿象徵意味的旋轉木馬和圓形舞台則宣告著《魷魚遊戲》第2季將帶來緊張刺激的新遊戲，挑戰全球粉絲的視覺神經！新一季將於12月26日在Netflix全球獨家上線。