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世界盃拳擊賽年終決賽即將在英國舉行，卻傳出主辦單位世界拳擊總會不斷質疑奧運金牌林郁婷的參賽資格，最終教練曾自強棄賽抗議，對此行政院長卓榮泰今（27）日受訪表示，當然覺得非常地遺憾，未來繼續透過體育署跟中華民國拳擊協會，甚至需要時候透過法律的協助來保障，爭取未來能夠在有利跟合法的情況底下，參與接下來所有國際比賽的各種權利，「我們要積極地努力去保護跟爭取」。卓榮泰表示，林郁婷是奧運女子拳擊金牌得主，這件事情是毋庸置疑、不爭的事實。今天發生主動退賽的事件，當然覺得非常地遺憾。政府、教育部體育署會、選手以及單項協會繼續努力，確保未來林郁婷參加重要國際賽事，乃至於2028的奧運比賽權利。卓榮泰指出，這一次體育署也非常重視林郁婷到英國的比賽，所以全程由副署長來陪同，根據體育署的回報，新成立的世界拳擊總會是新設立的協會，在相關的機制方面都不甚健全，尤其最嚴重的是沒有明確的保密機制，對於參賽人所遞送的醫療資訊都沒有辦法得到應該有的隱私跟保護，所以教練在衡量各種的情況底下，決定要退出這場的比賽，對於教練的決定，體育署也予以尊重。卓榮泰說，不過最重要的是，未來希望這個新的協會，既然是在國際奧會下認可的一個國際性的組織，應該全面性地建立起各種安全、有效的各種內控制度，才能讓所有的選手在公平底下能夠去保護，能夠去進行各項的比賽。政府也會在這個原則底下，未來繼續透過體育署跟中華民國拳擊協會，甚至需要時候透過法律的協助來保障，「參與接下來所有國際比賽的各種權利，我們要積極地努力去保護跟爭取」。