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勞動部發生吳姓職員，疑似遭職場霸凌輕生案，新北地檢署於本月21日，分他字案調查，謝宜容列被告調查，檢方認為謝宜容犯罪嫌疑重大，足認其有逃亡或串共滅證之虞，逕行將謝宜容限制出境、出海8月。遭到限制出境的謝宜容，隨後也由律師發出聲明，「本人已自新聞媒體報導獲悉新北地檢署境管處分，絕對完全遵守處分要求，並配合後續相關調查。」此外，新北地檢署22日也以瀆職罪為由，向移民署、海巡署各機場出國關口、港口安檢所及各海防哨所，發出「重大案件防制出境（海）專刊」，對謝宜容實施境管，開始期間為113年11月22日，結束日期為114年7月21日，防止她在上述限制期間藉由海、空管道出境，妨害後續偵查。