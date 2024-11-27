Lillard狂飆外線砍37分！密爾瓦基公鹿今（27）日作客邁阿密熱火，在缺少陣中內線大將「字母哥」Giannis Antetokounmpo的情況下，Damian Lillard跳出帶隊，全場飆進8顆三分彈，砍下37分，幫助公鹿以106：103險勝熱火，奪下近期的5連勝，目前戰績攀升到東區第5的位置。
Lillard上半場狂砍25分 熱火反攻未果
公鹿、熱火戰開打前，主將之一的字母哥，因為在暖身時出現膝蓋不適的狀況，因此缺席本場比賽。不過以單核心啟動的公鹿，靠著Damian Lillard首節攻進17分，一路領先熱火，在上半場結束取得65：51的大幅領先，Damian Lillard也已經砍下25分。
進入下半場後，熱火隊逐漸加大火力，陣中主將Jimmy Butler以及外線射手Duncan Robinson，聯手追分，並且在決勝節的讀秒階段，將比分追到僅有1分差。可惜最終，「英雄哥」Tyler Herro的關鍵三分未進，公鹿再靠著罰球得分，一來一往間再把比分拉開，最終公鹿就以106：103守住勝利，打出一波5連勝。
Damian Lillard在本場比賽，總共17投10中，包含三分球的13投8中，砍下全場最高的37分、12助攻，而熱火則是Jimmy Butler拿下全隊最高的23分、5籃板，可惜沒能帶隊完成反攻。
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公鹿、熱火戰開打前，主將之一的字母哥，因為在暖身時出現膝蓋不適的狀況，因此缺席本場比賽。不過以單核心啟動的公鹿，靠著Damian Lillard首節攻進17分，一路領先熱火，在上半場結束取得65：51的大幅領先，Damian Lillard也已經砍下25分。
進入下半場後，熱火隊逐漸加大火力，陣中主將Jimmy Butler以及外線射手Duncan Robinson，聯手追分，並且在決勝節的讀秒階段，將比分追到僅有1分差。可惜最終，「英雄哥」Tyler Herro的關鍵三分未進，公鹿再靠著罰球得分，一來一往間再把比分拉開，最終公鹿就以106：103守住勝利，打出一波5連勝。
Damian Lillard在本場比賽，總共17投10中，包含三分球的13投8中，砍下全場最高的37分、12助攻，而熱火則是Jimmy Butler拿下全隊最高的23分、5籃板，可惜沒能帶隊完成反攻。