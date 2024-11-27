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Lillard狂飆外線砍37分！密爾瓦基公鹿今（27）日作客邁阿密熱火，公鹿、熱火戰開打前，主將之一的字母哥，因為在暖身時出現膝蓋不適的狀況，因此缺席本場比賽。進入下半場後，熱火隊逐漸加大火力，陣中主將Jimmy Butler以及外線射手Duncan Robinson，聯手追分，並且在決勝節的讀秒階段，將比分追到僅有1分差。，而熱火則是Jimmy Butler拿下全隊最高的23分、5籃板，可惜沒能帶隊完成反攻。