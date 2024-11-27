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▲有網友介紹，她在家中使用凸面鏡來充當全身鏡，透過小小的鏡子就可以照到大範圍空間，不但便宜又不佔空間，意外在社群上爆紅，也成為小北百貨的熱銷商品。（圖／翻攝自Threads）

近日社群上一款「凸面鏡」突然爆紅，原來是有網友發現拿來當作家中全身鏡、和朋友合照等功能都非常實用，意外成為小北百貨熱銷商品，就連小編都證實許多店面已缺貨，「謝謝大家光臨小北百貨～都被買光光惹！」讓不少人看傻喊，「為什麼現在會流行這種東西」、「這是新型的拍照工具嗎？我484老了」。近日一名網友在Threads上發文寫道：「小北百貨會不會這個月賣得最好的是『大凸鏡』？」原來是先前有另一名網友介紹，，也成為小北百貨的熱銷商品。不少網友見狀傻眼喊，「為什麼這個最近很紅」、「店員表示：這到底要拿來幹嘛」、「一些路口有免費還更大的」。但許多購買的人都大讚，就連小北百貨的小編都現身下方留言，，證實許多店面都已被搶到缺貨，更發文建議大家可以先打電話去門市問有沒有存貨，或是加入門市的社群詢問，才不會白跑一趟，「謝謝大家的喜愛餒！」