正夯「黑五購物節」，但就在這個時間點成為了駭客覬覦目標。外媒forbes、每日郵報皆報導指出，蘋果向全球超過15億裝置的用戶發出提醒，要用戶高度小心防止Apple ID 被駭客入侵，只要帳號被盜，可能連重要的數位錢包都會一起被盜用。3C部落客林小旭表示，其實自己就很常收到各式各樣的詐騙郵件，但其實釣魚郵件不難識破，民眾一但收到停用、停權、關閉帳戶等怪怪的郵件時，務必要先冷靜，並檢查三個地方，避免不慎重要帳密被盜走。
根據《每日郵報》報導，釣魚郵件會假借用戶的帳號已經被停用為名義，要求用戶「點擊連結、驗證帳號」，但只要一點就會被重新導向到另一個網頁，接著會被要求輸入帳號及雙重驗證資訊，一步步踏入陷阱，且為了增加急迫性，還會警告只有24小時可以驗證Apple ID，否則將被永久停用帳號。
🟡蘋果「不會」要求以下3行為
在蘋果官網上有分享網路詐騙相關的辨識方式。同時再次提醒民眾，蘋果「不會」要求以下行為：
📍不會要求登入任何網站
📍不會在雙重驗證對話中點擊「接受」
📍不會要求提供密碼、裝置密碼、雙重驗證密碼輸入任何網站
🟡收到停用郵件先檢查3個地方
3C部落客林小旭就坦言自己就很常收到各式各樣的詐騙郵件，但其實不難識破，民眾務必要先冷靜，並檢查下列三個地方：
1.只要有網址「千萬不要點」
2.確定寄件人是誰，Facebook、Apple、Google 等大公司，信箱網域 (@後面的網址) 絕對都是它們公司的直屬，不會有其他命名。
3.任何「要你輸入帳號/密碼」的動作都要謹慎，詐騙集團會透過釣魚陷阱，騙走用戶輸入的帳號密碼，因此只要輸入帳密，等於準備把個資送給對方，下一步可能就是帳號會被拿去詐騙、盜刷等。
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🟡蘋果「不會」要求以下3行為
在蘋果官網上有分享網路詐騙相關的辨識方式。同時再次提醒民眾，蘋果「不會」要求以下行為：
📍不會要求登入任何網站
📍不會在雙重驗證對話中點擊「接受」
📍不會要求提供密碼、裝置密碼、雙重驗證密碼輸入任何網站
🟡收到停用郵件先檢查3個地方
3C部落客林小旭就坦言自己就很常收到各式各樣的詐騙郵件，但其實不難識破，民眾務必要先冷靜，並檢查下列三個地方：
1.只要有網址「千萬不要點」
2.確定寄件人是誰，Facebook、Apple、Google 等大公司，信箱網域 (@後面的網址) 絕對都是它們公司的直屬，不會有其他命名。
3.任何「要你輸入帳號/密碼」的動作都要謹慎，詐騙集團會透過釣魚陷阱，騙走用戶輸入的帳號密碼，因此只要輸入帳密，等於準備把個資送給對方，下一步可能就是帳號會被拿去詐騙、盜刷等。