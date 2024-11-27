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▲「台灣女兒」拳后林郁婷性別議題仍未因奪下金牌而退燒。（圖／美聯社／達志影像）

針對世界拳擊總會（World Boxing, 以下簡稱「世界拳總」）質疑巴黎奧運金牌選手林郁婷的年終賽參賽資格，體育署今（27）日發表聲明，對此表示遺憾。署長鄭世忠強調，林郁婷今年已獲國際奧會（IOC）力挺，順利參加巴黎奧運女子拳擊賽並奪得金牌。為避免類似爭議再度發生，體育署已派遣副署長房瑞文及相關代表隨隊赴英協助處理，惟因世界拳總醫療資訊保密機制尚未完善，導致林郁婷無法順利參賽。世界拳總於2023年成立，是在國際奧會剔除國際拳擊總會（IBA）會籍後的新組織，目前正處於會員國招募及運作機制摸索階段，包括台灣在內已有54國加入。然而，由於世界拳總法規與行政程序尚未成熟，相關醫療資訊保密機制未臻完善，導致林郁婷的參賽資格受到質疑。林郁婷目前參加的英國雪菲爾年終賽，是她在巴黎奧運奪金後的首場國際賽事。體育署事先預判可能的爭議，因此派遣房瑞文副署長、中華奧會福祉官陳怡安及拳擊協會秘書長彭俊銘隨團協助。然而，儘管林郁婷同意在當地接受完整醫療檢查，世界拳總仍未接受，迫使林郁婷團隊決定主動退出本次賽事，以避免對選手造成進一步傷害。鄭世忠署長強調，林郁婷是女性，符合所有參賽資格，並在巴黎奧運成功摘金，展現出色實力。然而，因世界拳總尚未建立完整的內部機制，導致選手權益受到侵害。為保障未來參賽權益，體育署已指示拳擊協會與世界拳總積極接洽，安排由台灣醫療委員會專家與世界拳總醫療及法務人員進行會議，在保密原則下釐清相關問題，並協助世界拳總擬定透明且安全的內控制度。體育署表示，希望世界拳總能從此次事件中吸取教訓，避免重蹈國際拳總的覆轍。若未能改善內控機制與保障選手權益，不僅將損害包括林郁婷在內的優秀選手，更可能使拳擊運動無法順利進入2028年洛杉磯奧運。體育署呼籲國際體育組織應建立公平透明的環境，保障選手的基本權益，並共同努力推動拳擊運動的永續發展。