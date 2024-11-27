我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福原愛近來在中國大陸直播帶貨，賺取生活費。（圖／福原愛微博）

▲福原愛曬出身穿漢服的系列照，畫起嫣紅妝感，大紅唇加上淡紅色眼影。（圖／福原愛微博）

前日本桌球國手福原愛2021年和前夫江宏傑離婚後，把事業重心轉往中國發展，靠著流利的中文在中國活動，為了上鏡更好看，福原愛近年也積極減肥，改變原本的賢妻良母形象，近來她曝光一組身穿漢服的美照，罕見畫上紅唇，立刻引發網友熱議，直呼認不出她，就像是「微胖版林志玲」。福原愛經常在微博分享美照以及生活，日前她曬出身穿漢服的系列照，畫起嫣紅妝感，大紅唇加上淡紅色眼影，穿上傳統服飾，整個人看起來氣質典雅，就像是歷史中的人物，福原愛近來積極瘦身，圓潤的臉蛋瘦了不少，五官變得更立體，切因為原本就肌膚白皙，看起來美麗升級，這次曬出照片又再度受到熱烈討論，不少網友都大讚她的驚人美貌。福原愛也在文中寫道：「成都，衣起錦官城，領略漢服之美。」同時曬出一段穿著傳統服飾漫步在古街的身影，並表示：「雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。」讓許多粉絲都留言狂讚她，「漢朝公主」、「愛醬是一個被乒乓球耽誤了的模特」、「其實有點想看愛醬出cos，這張臉太完美了」、「怎麼可以這麼可愛」、「福原愛穿上漢服更漂亮」、「一穿上漢服，身上那種溫婉的氣質更明顯了」。事實上，福原愛曾拍片透露，自己過去是享譽國際的桌球好手，但如今已經離開桌球界，「我已經退役了，我後來想回歸到自己的生活，所以一直沒有打球」，由於她人生大部分時間都與桌球為伍，因此特別向年幼的自己道歉，現在已經不再打球了，「對不起喔，是不是讓妳失望了。」掏心掏肺的內容讓粉絲動容。