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世界棒球12強賽，日本隊外野手辰己涼介賽前喊話若輸球轉當投手，還在IG上說等江國豪的棒球用品，江國豪今天回彰化母校東山國小，表示昨天已交給經紀人寄出，「現在就等他收到我的手套」。對於外界視兩人的有趣互動，是另類台日友好的表現，江國豪透露辰己涼介標記他時，就已追蹤對方IG，未來希望有更好成績可以一起進步、一起站在世界頂端。日本隊外野手辰己涼介在世界棒球12強賽前，喊話若日本隊輸球，將轉當投手，還在IG上說等中華隊投手江國豪的棒球用品，江國豪則回應要贊助他練投手，2人從互嗆到結緣的有趣互動引發球迷關注，網友笑稱，辰己涼介現在已經是台灣最有名的日本人。江國豪今（27）日回到彰化縣員林市的國小母校東山國小，受到師生們歡迎，他受訪時表示，昨天已將手套交給經紀人，「請經紀公司寄出了，就等他收到我的手套」。辰己涼介今天在日本參加活動時，態度大方的說，很多台灣人來訊要他好好努力練投，明年球季他一定會找機會上投手丘、實踐承諾。對於外界視兩人的互動是台日友好的另一種方式，江國豪說，台日棒球就是互相求進步，希望未來可以一起在世界頂端。他也透露辰己涼介在IG標記自己時「我就先追蹤他了，希望我們兩個都有更好的成績」。