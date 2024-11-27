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▲一款由Sportsfanfun球迷瘋推出的「TEAM TAIWAN」棒球外套，一件要價2680元。（圖／翻攝球迷瘋官網）

2024年世界棒球12強賽，中華隊締造歷史佳績奪金，也讓許多 TEAM TAIWAN 周邊成為炙手可熱的商品。不過就有民眾發現，一款由Sportsfanfun球迷瘋推出的「TEAM TAIWAN」棒球外套，衣服內標籤竟寫「Made in China」，但外標卻寫台灣製造，引發球迷質疑。對此，球迷瘋於26日發布致歉聲明，並解釋是因「標示誤植」所致。球迷瘋日前推出TEAM TAIWAN官方授權系列商品，製作了球衣、T－Shirt、外套、帽子、襪子等應援商品，不過有球迷發現，自己到手的2680元「2024中華職棒TEAM TAIWAN－棒球外套」，內標居然寫著「Made in China」，但外側吊牌卻標示為「台灣製造」，照片曝光引發輿論譁然。球迷瘋昨（26）日於臉書專頁上發布道歉聲明，承認「棒球外套採分批生產，會有中國大陸及台灣製造」。其中，首批確實為中國大陸製造，卻誤使用了台灣產地的吊牌，導致內標、外標不一致。此外，球迷瘋強調，針對球衣、T－Shirt等產品的產地疑慮，所有這類商品均為台灣製造，可以安心選購與著用。