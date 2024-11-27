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核電存廢議題備受外界關注，環境部長彭啓明在《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》中透露，總統賴清德對核能的態度是開放、可討論的，且沒有什麼意識形態；他也坦言，台灣現在面臨最大問題是，每種能源都遇到不同意見，要往下推都會遇到很多問題，台灣正處在關鍵點上。《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》邀請彭啓明暢談減碳、能源及時事等議題。媒體人黃暐瀚詢問，當彭啓明不斷呼籲大家不要排碳，但核能不排碳，會讓人民質疑為何政府放棄該選項？彭啟明說，他從氣候變遷會議角度看，COP28主要的決議，還是以綠能發展為基準，若從減碳觀點來看，核能確實是比較低碳的能源，但問題是，按照現在法規，核二已經走到要除役的環評，核三也預計在明年除役，都不能走下去，若有修改，那就是核安會處理，如果真的有變化，希望能透明、公開處理。彭啓明提到，以全世界來看，任何一個能源選擇，都會有爭議，而台灣應從安全角度好好檢查，例如核廢料到底要放在哪裡、斷層的威脅以及納入附近居民想法。彭啓明指出，台灣現在面臨最大問題是，每種能源都遇到不同意見，要往下推都遇到很多問題，得到大家共識很困難，「我們現在在關鍵點上」。就核能議題是否受到賴清德指示、壓力？彭啓明說，他過去都在民間工作，要感謝賴清德給他很大的空間，「賴清德在核能這件事情上，是開放、可以討論，而且沒有什麼意識形態的」。彭啓明回憶，在某次的氣候變遷對策委員會的會議上，賴清德講得很清楚，非核家園本來就不是神主牌，且沒有什麼限制，但因為現在的法令修改，還需要一個過程，而且如果真的修改，還有很多的事要做，例如研議過程要花個幾百億，「可能大家又會受不了」。彭啓明強調，執政的人要負很大的責任，並說服大家，這個壓力很大，「每一條路都是很辛苦的，但我們還是要想辦法走出來」。