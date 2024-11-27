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▲丁海寅日前才剛來台舉行粉絲見面會，在台灣有一票死忠粉絲。（圖／讀者提供）

▲坂口健太郎據說是因為丁海寅參演才答應要拍此劇，如今計畫恐泡湯了。（圖／原創娛樂提供）

▲丁海寅（左）近年他靠與庭沼珉（右）主演的韓劇《媽媽朋友的兒子》在亞洲地區走紅。（圖／Netflix提供）

36歲韓國男星丁海寅日前才剛來台舉辦見面會，讓粉絲可以近距離一睹男神風采！不少人都在期待丁海寅的下部作品，原先他傳出要跟日本男星坂口健太郎合作，拍攝日韓電視劇，怎料如今面臨開拍只剩4個月時間，丁海寅遭爆料臨時拒演不簽約了。日本媒體報導，丁海寅此舉疑似讓原先因為他才答應接演此劇的坂口健太郎也相當錯愕，目前日本電視台以「負責人不在」為由，拒絕回答媒體提問。根據日本媒體《女性SEVEN》報導，日本TBS電視台與南韓製作公司Studio Dragon合作，要在明年推出一部跨國拍攝的日韓大劇，Studio Dragon為熱門韓劇《愛的迫降》、《媽媽朋友的兒子》的製作方，也是捧紅丁海寅的一大功臣，因此雙方本來信心滿滿，還找來日本型男演員坂口健太郎一起合作，雙男主劇讓粉絲相當期待，但如今計畫卻破局了。報導稱該劇原先訂在明年2月開拍，距離現在不到4個月時間，丁海寅卻臨時反悔不簽約了，此舉讓日方超級錯愕，因為當初坂口健太郎是因為丁海寅的關係才答應接拍此劇，如今丁海寅拒演，坂口健太郎那邊可能也會有異動，讓TBS電視台氣炸了。值得一提的是，該劇劇本本來就是以丁海寅為中心打造的，劇情講述一名獸醫與韓國律師從衝突到互相信任、合作的溫馨治癒故事。目前TBS正積極尋找可以替代丁海寅的韓國明星，雖然有幾個行程可配合的人選，但要與丁海寅定位接近且熱門的並不多，因此是一大難題，恐讓此劇卡關難產。至於丁海寅為何臨時拒演，報導指出，有相關人士認為，是因為丁海寅打算將目光放長遠，進軍歐美好萊塢市場。但目前丁海寅的經紀公司FNC娛樂並未出面回應，說法沒有獲得證實；TBS電視台則以「負責人不在」為由，拒絕回答媒體提問。