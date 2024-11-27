我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會昨（26）日公布會議記錄，再加上以色列與黎巴嫩達成停火協議，助攻尾盤走勢，四大指數多數收紅，唯獨與台北股市連動較大的費半指數收黑，也因此拖累台北股市今（27）日開盤續跌13.18點、來到22665.58點，尾盤在賣壓的襲擊下，終場收在最低點22334.78點，下跌343.98點或1.52%，日K連3黑、並且失守季線關卡，成交量為3717.33億元。大盤走低之際，中小型股同樣也遭到賣壓襲擊，不過櫃買指數開盤是表現強勁的，上漲0.26點、來到259.98點，最高一度來到260.83點，不過隨後遇到空方突擊跳水翻黑，終場同樣收在最低點255.4點，下跌4.32點或1.66%，日K連2黑，並且失守短期均線5日、10日線，成交量為858.52億元。今日個股成交量排行榜前五名為：神達、金寶、泰金寶-DR、陽明、富喬；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、長榮、神達、緯穎。權值股表現跌多漲少，權王台積電早盤獨自走高，以1010元平盤價開出，盤中最高一度來到1020元、上漲10元，不過尾盤遭到賣壓襲擊，最後一盤爆出7470張賣單，終場收在最低價1000元，下跌10元或0.99%，驚險站穩千金股行列，日K連3黑、並且跌破季線關卡，拖累大盤指數就有點82點；鴻海開低走低，以200.5元開出、下跌2元，終場收在最低價196.5元，下跌6元或2.96%，日K連2黑、並且跌破季線關卡，拖累大盤指數就有27點；聯發科也是在盤下開出，下跌10元、來到1270元，雖然盤中一度翻紅來到1285元，不過隨後立即翻黑，終場也是收在最低價1250元，下跌30元或2.34%，失守10日線。半導體股也隨著權值股一同走低，穎崴下跌逾8%，華邦電、威盛、典範、世芯-KY下跌逾4%，台星科、欣銓、旺宏、創意、M31、華泰、友威科、汎銓、晶心科、瑞耘、凌陽創新、長科*下跌逾3%。IC設計族群也同步走低，創惟下跌逾8%，敦泰、智原、芯鼎、威盛、安國、矽統、信驊、世芯-KY下跌逾4%，瑞築、昇佳電子、譜瑞-KY、億而得-創、宏觀、矽創、巨有科技、研通、紘康、晶豪科、天鈺、鈺創、創意、M31、通嘉、新唐、晶心科、凌陽創新、旺玖、笙泉、神盾、晶相光下跌逾3%。消息面看到，美國總統當選人川普前幾日揚言對墨西哥課徵25%關稅，重創高度集中當地的AI伺服器供應鏈，也因此拖累台廠相關個股表現，緯穎重挫逾9%，差一點被打到跌停板，緯創下跌逾6%，南電、AMAX-KY下跌逾5%，健策、美律、景碩、智原、技嘉、威盛、信驊、世芯-KY下跌逾4%，英業達、華碩、譜瑞-KY、樺漢、廣達、嘉澤、創意、M31、勤誠、凌華下跌逾3%。傳產股也同步走低，其中航運股今日走低表態，因為美國總統拜登證實，以色列內閣與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）達成60天停火協議，預計在當地時間27日凌晨4時開始生效，暫時為以黎邊境近14個月的衝突畫下句點，運價恐下修，也讓航運族群首當其衝，指標股長榮下跌逾6%，陽明、萬海下跌逾5%，中櫃、四維航下跌逾3%，中航、正德、台驊投控、亞航、新興下跌逾3%。不過還是有逆勢走高的族群，電子股裡就網通族群表現最為強勁，主要還是反應矽光子話題。此外，網通股王智邦前三季繳出亮眼成績單，前十月營收逼近去年全年水準，在400G交換器系統整合技術相對領先，今年營運占比可望逼近10%左右水準，目前800G交換器也完成研發，預計明後年也將開始貢獻營運，市場法人看好明年展望，激勵智邦今日股價逆勢上漲逾4%，相關個股同步走高，光環、友訊上漲逾4%，金寶上漲逾2%，友勁、台灣大上漲逾1%，昇達科、詠業力守紅盤。