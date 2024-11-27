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中東局勢趨緩，美國總統拜登昨（26）日宣布，以色列和黎巴嫩已同意達成永久停火協議，終於要結束以色列與武裝組織真主黨之間長達逾一年的戰火。不過運價恐怕會因此下修，航運產業迎來利空消息，拖累今（27）日航運股重挫，長榮下跌逾6%。拜登（Joe Biden）26日在白宮宣布，以色列內閣與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）達成60天停火協議，預計在當地時間27日凌晨4時開始生效，暫時為以黎邊境近14個月的衝突畫下句點。隨著中東戰事減緩，紅海危機將逐步解除，航商將不再需要繞行非洲好望角，恢復航線指日可待。據BBC報導，拜登指出，停火協議旨在永久停止以黎雙方的敵對行動，以色列同意在60天內逐步撤離黎巴嫩南部，而黎巴嫩政府軍則將重新控制目前由真主黨控制的地區。然而，以色列表明該國保留在必要時採取行動的權利，聲稱如果黎巴嫩真主黨違反協議，那麼以軍將重新採取軍事行動。報導稱，根據協議內容，真主黨武裝人員與兵器將從利塔尼河（Litani River）以南地區撤離，恢復2006年以黎戰爭後劃定的邊界。美國與法國的一份聯合聲明指出，美法2國將參與監督協議的執行，同時拜登也確認美方不會派遣軍隊執行停火協議。英國首相施凱爾（Keir Starmer）則在X發文指出，以色列與真主黨停火將為平民提供一定程度的緩解。「我們必須看到加薩（Gaza）停火協議立即取得進展，釋放所有人質並取消對廹切急需的人道援助限制」。雖然說對國際局勢來說這個是好消息，不過對於航運業者恐怕來說就是個利空。因為中東戰事減緩，紅海危機將逐步解除，航商將不再需要繞行非洲好望角，這將會使得運價開始下修，航運業榮景恐怕因此消失，拖累台灣航運股今日重挫表態，類股指數重挫3.66%，指標股長榮、陽明盤中一度重挫逾7%，長榮終場下跌逾6%，陽明、萬海下跌逾5%，中櫃、四維航下跌逾3%，中航、正德、台驊投控、亞航、新興下跌逾3%。