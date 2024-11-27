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▲家樂福感恩節、聖誕節烤雞優惠，炸全雞368元開吃。（圖／家樂福提供）

▲愛買感恩節套餐699元，可4~5人份共享。（圖／愛買提供）

▲全聯紐奧良烤雞（圖左）；大潤發日式烤氣冷雞（圖右）。（圖／全聯、大潤發提供）

感恩節將在明（28）日登場，是西方國家重要的傳統節日，家庭會在一起吃烤火雞大餐，而台灣雖然不流行慶祝感恩節，但由於緊鄰聖誕節及跨年，因此各大賣場也會在感恩節起推出烤雞、炸雞優惠，像是家樂福烤全雞餐，全聯、好市多烤雞雖沒有限時優惠，不過免200元即可入手。◾聖誕烤火雞（全雞）每隻熟品約3.5～4.2公斤，2558元／隻◾五告厲害炸全雞，熱品每隻約1～1.2公斤（內附胡椒鹽、朝天椒香辣醬、蜂蜜芥末醬、泰式酸辣醬），368元／份◾美式烤雞／熱品每隻約1～1.1公斤，278元／隻◾聖誕幸福美式烤雞套餐（2至3人份），內含 美式烤雞1隻（熱品約1～1.1公斤）、麒王府帶骨香腸5條／包、透明餐包6入／包、沙拉愛搗蛋1包、雞蓉玉米濃湯1盒、﻿﻿可口可樂1250毫升1瓶，售價668元／組◾聖誕烤火雞（全雞）套餐5至6人份，包含烤火雞1隻（熟品約3.5～4.2公斤）、紅藜烤蔬菜300克2份、麒王府帶骨香腸5條／1包、透明餐包6入／1包、雞蓉玉米濃湯2盒、炸薯餅4片、可口可樂1250毫升2瓶，售價3288元／組◾五告厲害炸全雞套餐（3至4人份），包含炸全雞1隻（熟品約1～1.2公斤）、紅藜烤蔬菜300克1份、麒王府帶骨香腸5條／1包、沙拉愛搗蛋1包、雞蓉玉米濃湯1盒、炸薯餅4片、可口可樂1250毫升1瓶，888元／組◾感恩節套餐（4~5人份）699元，內含德國豬腳/烤雞/豬肋排（3選1）、時蔬、炸烤物拼盤（卜蜂雞肉丸、德式香腸、炸地瓜條）、葡式蛋塔4入、可樂1250ML◾烤火雞（生品10~12鎊）售價2388元好市多烤雞沒有感恩節檔期優惠，不過「烤全雞售價189元」為全台通路最低價。全聯紐奧良烤全雞，嚴選國產雞肉刷上紐奧良風味醬，鹹香涮嘴，聚餐與朋友一起手扒分享，美味加倍，特價199元。「日式烤氣冷雞」，使用自然鮮甜的氣冷雞，低溫真空按摩，香嫩多汁，售價329元。