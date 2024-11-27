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▲饗食天堂宣布，在2025年1月1日元旦起，將調整餐期價格，價格如圖。（圖／饗食天堂官網）

被譽為最高CP值的buffet餐廳「饗食天堂」確定要漲價了！饗賓集團今（27）日在饗食天堂官網正式公告，為了因應各項營運成本提升，自2025年元旦起，調整餐期價格，每餐期調整皆為30元，也讓原本最划算的下午茶時段出現最高漲幅4.3%。◼️平日午餐868元➞898元，漲幅3.45%。◼️平日下午茶698元➞728元，漲幅4.3%。◼️平日晚餐968元➞998元，漲幅3%。◼️假日午餐968元➞998元，漲幅3%。◼️假日下午茶868元➞898元，3.45%。◼️假日晚餐1068元➞1098元，漲幅2.8%。饗食天堂表示，全體員工將秉持一貫的用心，致力提供令顧客盡興體驗的完整用餐旅程，同時也感謝消費者的理解與支持。回顧上一次饗食天堂漲價，已經是在2022年，當時僅平日下午茶沒有漲，而這次則是全面調漲30元，也讓凍漲最久的告別6字頭價格。