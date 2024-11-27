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▲張清芳（右圖左邊）和兒子一起替90歲媽媽慶生。（圖／張清芳臉書）

歌壇「東方不敗」張清芳上個月在台北小巨蛋唱完安可場演唱會後，近期工作行程較少，不時會透過社群平台分享日常生活，近日就看到她PO出替媽媽慶祝90歲大壽的照片，生日宴上邀請到胡瓜、張小燕、王偉忠、曾馨瑩、卜學亮等人，最吸睛的是，最前方還放了一束用千元鈔票製成的超大花束，光是花束價值就高達9萬元，只見張媽媽在親友的陪伴，以及感受到女兒用心的情況下，笑得合不攏嘴。張清芳在臉書PO出多張替媽媽慶生的照片，看到她和兒子站在媽媽的身後，她替兒子拿著手寫卡片，媽媽則捧到禮物，3人一起開心合照；接著下一張則是張清芳替媽媽化妝的照片，她一手輕捧媽媽的下巴，一手則拿著刷具描繪媽媽的眉毛，看起來相當用心，即使媽媽90歲高齡，也依舊相當在意外表。除了在家裡和孩子慶祝，張清芳也帶著媽媽到外面辦生日宴，還請來多位演藝圈大咖共襄盛舉，包括胡瓜、張小燕、王偉忠、曾馨瑩、卜學亮、巫啟賢、李明依等人，最前方還放了一大束千元花，張媽媽則開心切著蛋糕。張清芳表示，「昨晚是我娘90大壽，有小孫子、我的好友們一起歡聚，尤其是前面的那朵花『花錢』開心極了。」李明依不只當天前往生日宴祝福，在張清芳發文後，她也在下方留言表示，「祝福張媽媽健康喜樂平安富足」；另外，演員鄭仲茵也留言祝福，「祝福媽媽生日快樂，平安健康喜樂」，可以看出張清芳在演藝圈的好人緣。