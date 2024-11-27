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▲辜仲諒不但買下中信兄弟球隊並苦心經營，在當上棒協理事長後還出錢出力，多年來對於中職的貢獻巨大，也展現出對於棒球的真心熱愛。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華民國棒球協會理事長辜仲諒，向中華隊允諾，只要世界12強賽預賽贏一場，即自掏腰包發放1000萬獎金，若勇奪冠軍則加碼3000萬，總共發出7000萬獎金。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊在2024世界12強棒球賽奪下冠軍，中華民國棒球協會理事長辜仲諒賽後宣布發放7000萬獎金，感謝全體球員及後勤人員的努力。對此，就有體育粉專提到，「我一直相信辜仲諒理事長是真心愛棒球的」，並分享辜仲諒曾在官司纏身的狀態下，依然只關心球隊贏球的事蹟，包含推動體育署補助1200萬在戰前情蒐，辜仲諒在這次12強賽中功不可沒，對於台灣棒球的貢獻也無可取代。體育粉專「我只想寫寫體育」昨（26）日發文，寫下，辜仲諒不但買下中信兄弟球隊並苦心經營，在當上棒協理事長後還出錢出力，多年來對於中職的貢獻巨大，也展現出對於棒球的真心熱愛。粉專表示，「可能有人覺得有時他說話少一點會更好，但其實很多大老闆都很喜歡拿到麥克風一直講，他已經相對算少一點的了」，更重要的是辜仲諒會拿錢出來，這點就有很多人做不到。有人將辜仲諒拿7000萬出來比喻成普通民眾請水電工喝飲料的隨手之舉，但其實願意砸錢支持的企業主少之又少，或是只象徵性出一點點錢，甚至完全不投入，「他這樣做其實是不容易的。」粉專提到對於辜仲諒熱愛棒球最印象深刻的事，當時他買下中信兄弟球隊後，另一方面還有官司纏身，有次球季開打到一半時，辜仲諒突然被請傳喚偵訊超過12小時，面對眼前大批媒體，他皺著眉頭緩緩走出偵訊室，看起來狀態有點累，但隨即對一旁迎接的秘書問話，「新聞字幕沒打出來但我看他的嘴巴，知道他在說什麼，他第一句話就問：粉專指出，從那一刻開始，就能感覺得到辜仲諒是真心喜愛棒球的人，即使朋友覺得這是在作秀，至於是否在作秀，辜仲諒用這十幾年證明了，這一次中華隊能奪冠，耗資約1200萬的戰前情蒐絕對出了很大一份力，但這是一份燒錢又不一定有回報的事，雖是由體育署補助的1200萬經費，這是過往沒有的，相信其中包含辜仲諒的推動作用。粉專相當佩服辜仲諒一路以來對棒球的熱情不減，直言「我的朋友後來也對他出錢出力的行為讚不絕口，至少他很願意用鈔能力來證明。我相信他未來會一直繼續證明下去，謝謝你理事長，台灣棒球有你真好～」