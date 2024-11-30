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▲〈心牆〉的原唱其實是曾和郭靜同門的女歌手林采欣。（圖／林采欣IG）

▲林采欣（中）曾組成女團Roomie出道，可惜也沒激起多少水花。（圖／avextaiwan YouTube）

經典抒情歌曲〈心牆〉對許多六七八年級生來說應該都耳熟能詳，但大家知道〈心牆〉的原唱其實不是女歌手郭靜，而是林采欣嗎？這首歌是林采欣2008年在福茂唱片推出的電視劇《海豚愛上貓》原聲帶，隔年被郭靜翻唱並收錄在專輯《在樹上唱歌》，郭靜還憑此歌拿過KKBOX風雲榜年度歌手獎，才被誤為是〈心牆〉原唱。而真正的原唱林采欣歌紅人不紅，經典曲還有〈可樂〉、〈鯨落〉，更曾憑單曲〈好聚好散〉拿過華語金曲獎年度對唱歌曲獎。林采欣曾和郭靜一起待過福茂唱片，她早期以本名林貝芳，藝名貝貝唱過多首電視原聲帶，其中最紅的一首歌，就是由林俊傑作曲、姚若龍填詞的〈心牆〉，被收錄在電視劇《海豚愛上貓》原聲帶中。後來林采欣出來當獨立音樂人，直到2010年又加入愛貝克思，與陳玫希（米非）、林珈安、凱悌、安柏兒組成女子團體Roomie。Roomie也曾唱紅韓劇《擁抱太陽的月亮》台灣片尾曲〈愛我像從前一樣〉，還有首支數位單曲〈So Long〉，可惜歌紅人不紅，團員陸續退出，她們也在2013年正式解散。之後林采欣轉為SOLO女歌手，繼續接唱電視劇主題曲；2018年，她和中國歌手王櫟鑫演唱的情歌〈好聚好散〉，則拿下華語金曲獎「年度對唱歌曲獎」，也有不小熱度。2018年林采欣發行了首張個人創作專輯《守夜人》，並以一曲〈可樂〉點閱率突破千萬，更連續3週蟬聯KKBOX新歌排行榜週榜冠軍，她才真的嘗到走紅滋味。2020年林采欣再發行創作專輯《永興行》，主打歌〈鯨落〉被拿去當韓劇《德魯納酒店》、《男朋友》插曲，也有不少歌迷喜歡。直到今年，林采欣也一直有作品推出，她渾厚細膩的唱腔，飽含情感的聲線令粉絲著迷不已。2024年推出的新單曲包含〈夜出的寂寞〉、〈有點〉，也同樣飽受好評，讓歌迷紛紛留言稱讚，「治癒人心的歌」、「很有才華的歌手」、「好喜歡的聲音，好美的畫面」、「太好聽了吧！感動哭」，期待林采欣未來繼續創作出更多好歌。