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美國總統當選人川普日前表示，上任後要對中國課徵關稅10%關稅，對加拿大、墨西哥課徵25%關稅。立委今（27）日在立法院經濟委員會詢問，若美國針對本來免稅的科技貨品課徵稅，是否可能向世界貿易組織（WTO）申訴，經濟部長郭智輝說，要申訴要有把握，現階段會先釐清廠商狀況。川普日前宣布，受到毒品及非法移民影響，將針對中國課徵關稅10%關稅，對加拿大、墨西哥課徵25%關稅。而墨西哥是我國企業重要生產基地，因此引起委員關心。然而，國民黨立委葉元之指出，據WTO針對資訊科技協定（ITA）及ITA2，科技貨品理應享有免稅，但如果無差別課徵稅，那麼是會考慮跟WTO申訴？郭智輝提醒，申訴要有贏的把握，目前還不了解，川普新政會有多大影響。葉元之質詢，川普說上任後要對各國課徵關稅，詢問經濟部是否掌握情況？郭智輝解釋，台灣到墨西哥投資，距離新墨西哥州、德州近，相信廠商會權衡在墨西哥對台廠投資挹注，賣到美國價格等諸多因素，選擇投資地點。他也補充，既便廠商在墨西哥設廠，但也未必全部都是賣到美國，可能是賣到加拿大或南美洲，如果不是主力出口到美國，那麼就不會受到美國關稅影響，這部分還會跟台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）進一步了解需不需要台灣協助。這個回應讓葉元之不滿，認為經濟部應該要在事情發生前就沙盤推演，而不能等到有影響再去看怎麼辦。郭智輝解釋，這些前置作業都有進行，但主要還是要看台灣廠商在當地遇到什麼問題。郭智輝再強調，商業上要看到對方怎麼出手再來應對，「我們有很多對應方法，如果真的遇到問題，那就幫助他到美國設廠就好」，不僅強調台商在墨西哥距離美國只有一街之隔，更說「桃李不言，下自成蹊」，如果美國條件夠好，台商自然就會去，遭葉元之譏是部長是「移美論」，移動的移。郭智輝受訪表示，因為川普課稅是針對所有國家，所以商業行為都是建立在競爭，所以經濟部必須很動態去看競爭對手採取什麼作法，但可以給大家的方向就是把台商傷害降到最低。他進一步解釋，台商在墨西哥享有投資抵減，但是去美國設廠享有降低企業所得稅，但是從美國工廠進口原料，可能又必須面臨材料關稅問題，這些廠商都必須精打細算、綜合評估。