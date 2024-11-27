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美國總統大選雖已結束，但台股大漲大跌表現震盪，11月以來更是呈現負報酬。受到大盤拖累，8檔台股ETF含息報酬，也是跌多漲少，僅群益台灣精選高息ETF（00919）呈正報酬，表現相當亮眼。根據11/26前統計8檔千億台股ETF績效表現，除了00919自11月以來，含息報酬率為0.77%，其他的如元大台灣價值高息（00940）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）等，皆呈現負成長，11月以來含息報酬落在負0.21％到2.29%之間。市場法人指出，00919息利雙收的好表現，讓投資人趨之若鶩，也是受益人今（2024）年成長最多的台股ETF。不僅如此，自成立以來配息穩定步步高，上一季配息0.72創新高，連續6季年化配息率超過10%。接下來將在12月公布配息，也讓不少投資人對此次是否能創高有所期待。理財達人指出，台股ETF若有不錯的配息金額及殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流愈多愈好，因此配息金額的表現趨勢也是重要參考指標，不論是季配或月配，平均年化配息率愈高，一整年領的股利也愈多。此外，台股ETF成分股的選古邏輯是關鍵觀察重點，以受益人最多的台股高息ETF來說，選股策略一定要精準高息、精準領息，重視企業的獲利成長率。