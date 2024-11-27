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俄羅斯國防部日前藉Telegram證實，烏克蘭在過去數日內使用美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）對庫斯克地區發起兩次精準打擊，指控這些攻擊直接來自美國提供的武器支持，還稱已準備好進行報復行動。此舉導致雙方緊張局勢進一步升級，俄烏戰爭進入了新的關鍵時刻。根據俄羅斯官方通報，烏克蘭23日發射5枚美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，其中2枚擊中位於庫斯克Lotarevka村的S-400防空陣地，導致部分設施損壞。隨後在25日，烏軍再度發射8枚ATACMS，針對庫斯克一處軍民兩用機場，其中1枚成功命中，造成雷達站損壞及機場基礎設施輕微受損。俄羅斯媒體指出，這座機場自2022年俄烏戰爭爆發後已停止民航運作，俄羅斯國防部週二（26）更公開展示射向庫斯克地區的ATACMS導彈殘骸照片，並指控烏克蘭的這波攻擊直接受到來自美國提供的武器支持。此外，烏克蘭近日亦啟用英國提供的「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋導彈對俄羅斯展開新一波攻擊。據俄羅斯戰地記者透露，這些導彈於庫斯克州引發多達14次劇烈爆炸，並有親俄Telegram頻道分享可見暴風之影字樣的導彈碎片照片。英國首相施凱爾（Keir Starmer）對此未予置評，而烏克蘭官方亦未正面回應相關指控。此舉被認為是烏克蘭持續向西方國家爭取更遠程打擊能力的結果。英國和美國分別允許烏軍在戰爭中使用這些先進武器，旨在削弱俄羅斯的軍事後勤能力。俄羅斯國防部在聲明中強調將對烏克蘭的攻擊做出「報復行動」。克里姆林宮更警告，西方提供武器用於襲擊俄國本土的行動，將引發俄烏衝突的急遽升級。隨著戰爭進入第1000天，俄羅斯試圖強化其對西部邊境的防禦。另一方面，俄扶植的赫松州官員稱，烏克蘭使用迫擊砲攻擊新卡科夫卡鎮，造成4人死亡、7人受傷。然而，烏克蘭對此未做回應，但其過往否認針對平民進行攻擊。在這波軍事行動升級之際，五角大廈宣布提供烏克蘭額外2億7500萬美元軍援，包括更多HIMARS（海馬士）多管火箭彈藥。同時，拜登政府為加速軍援，在政權交接前批准減免對烏47億美元的貸款。烏克蘭表示，這些武器對於保衛本國領土至關重要。另一方面，即將於明年1月上任的川普則表示，他將結束俄烏戰爭，但尚未說明具體策略。雙方交戰勢力或因預期和平談判而在未來數月內展開更為激烈的軍事攻勢，以奪取談判桌上的優勢。此系列攻擊和軍援顯示，俄烏戰爭已進一步從前線衝突轉向戰略後方的精準打擊，並可能因西方國家的持續參與，為全球地緣政治帶來更多不確定性。