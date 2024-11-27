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南投埔里靈巖山寺舉辨水陸大法會，住持和尚釋自興24日邀立法院長韓國瑜、縣長許淑華、立法委員馬文君擔任法會總主祭官，開香淨壇，百位法師及三千餘位居士大德，祈求迎祥納福，為國家祈福祝願。韓國瑜說，他的母親3歲開始拜觀世音菩薩，拜到96歲，最快樂的事是禮佛，家裡有佛堂，所以皈依成為佛弟子，今天用佛弟子的心情看工作，幫助很大。韓國瑜也說，立法院三黨不過半，有時候立委也被逼得怒髮衝冠，實在沒辦法，佛告訴我們，心要靜下來，他拿起紙筆寫下心臟的「心」字，寫了幾個月之後，終於發現，民眾安居樂業，才是本心，如果離開這個本心，心便受到誘惑，便離開從政目標，感謝靈巖山寺教化人心，幫助弱勢族群，知名香星劉德華也在靈巖山寺皈依，他並肯定許縣長及南投立委馬文君、游顥的努力，希望大家共同祈禱，希望台灣風調雨順，國泰民安，人民平平安安。許淑華指出，靈巖山寺弘法不遺餘力，令人感動。去年，卡努颱風過後，仁愛鄉遭到重創，靈巖山寺主動連繫縣府，捐助120萬元，協助救災；這次法會後，又將捐出200份物資，由縣府送給需要的弱勢族群，和大家結下善緣，靈巖山寺在開山老和尚妙蓮法師引領下，感謝靈巖山寺長期照顧地方。