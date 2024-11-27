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▲結束一整天的拍攝行程後，福田雄一（右）約橋本環奈（中）喝酒，吃飯前還先拍了一張合照。（圖／取自福田雄一 X）

▲橋本環奈臉上掛著黑眼圈，手上拿著比臉還大的啤酒杯，暢飲的模樣全曝光。（圖／取自福田雄一 X）

日本女星橋本環奈近日爭議不斷，昨（26）日名導福田雄一發出一張與橋本環奈的合照，寫下橋本環奈從早上就開始拍攝，卻還是在結束之後參與聚會，稱讚她全程沒有露出一絲疲憊的樣子。沒想到福田雄一卻被網友罵「很自私」、「沒考慮橋本環奈的感受」，隨後他也火速把該篇貼文刪除。根據日媒報導，福田雄一昨日在X上發布一則貼文，稱讚橋本環奈「從早上就開始拍攝現在應該很累，但拍攝結束後還是來參加聚會」、「明天早上應該是早班吧，但橋本環奈沒有露出疲憊的樣子，陪我們到最後」。福田雄一還提到，先前在新聞上看到橋本環奈説忙到身體狀況不好，所以很擔心，但現在看到她狀態很好就安心了。福田雄一在貼文中還附上橋本環奈與自己以及兒子的合照，最後還附上一張橋本環奈的獨照，照片中可以看到她似乎素顏，眼睛周圍掛著黑眼圈，手中拿著超大杯啤酒暢飲的逗趣模樣。貼文曝光後福田雄一引起不少網友批評，「明明知道她（橋本環奈）很累，卻還是自顧自的邀約，真的很自私」、「知道橋本環奈忙到身體出狀況，卻還是聊天聊到很晚，感覺真可憐」，事後福田雄一也將該篇貼文刪除。隨後橋本環奈在26日深夜發文回應，自己以前就被說黑眼圈很重，最近每天都睡至少6小時，且每天都有好好吃飯、睡覺，更強調「雖然現在已經不太能這麼做，但喝一杯啤酒是我每天期待的事情」。