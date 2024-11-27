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2024年世界棒球12強賽，中華隊不畏強敵勇奪冠軍，除中斷日本隊27連勝外，也讓中華棒球睽違32年再度站上世界棒球最高殿堂的決賽舞台，台中市政府農業局與台中市農漁會為慶祝此次的勝利，共同推出多項優惠活動，讓市民一起同享歡樂。農業局表示，為慶祝世界棒球奪冠歷史性的一刻，新社花海暨台中國際花毯節的農特產品行銷區，推出「台中好橘大放送」優惠活動，即日起至12月1日於農特產品行銷區巨大水果箱現場拍照打卡，並上傳農業大台中粉絲專業，即可免費獲得「台中好橘」1顆，共計200顆柑橘提供贈送。此外，農業局所輔導的農漁會也配合這次中華隊奪冠慶賀活動，於11月25日至12月1日祭出相關優惠，如大甲區農會單筆消費299元贈蓬萊米1公斤(數量有限送完為止，每人每筆限領1次)、霧峰農會酒莊買任一款酒品送小瓶檸檬燒酎1瓶(300ml)(數量有限送完為止)、台中地區農會買皂青春系列商品享7折優惠、龍井區農會購物滿500元贈精油1罐(數量有限送完為止)、豐原區農會台中好橘27A禮盒，優惠價1盒250元(限量2,000盒)、大安區農會豬肉條、肉鬆系列禮盒打折優惠及台中魚市場販魚所加碼滿千送鯖魚;滿1500元送產銷履歷白蝦及一系列商品限量優惠(數量有限送完為止)等。農業局強調，新社花海暨台中國際花毯節展出至12月1日止，將邁入最後一週，今年農特產品行銷區「台中領鮮」的參展攤位是歷年來最多，達到130個攤位，由台中市農民行銷當季各式生鮮蔬果及花卉，如柑橘、甜柿、蜜蘋果、香菇、咖啡、梨山茶、多肉植物、百合等農產品。此外，農會田媽媽和家政班的農村手作美食，如米食製品和菇類料理等，亦廣受遊客喜愛，並獲得熱情支持，吸引眾多遊客親自品嚐與購買，截止至11月24日，農產品行銷區已創下逾3,500萬元的卓越銷售佳績，展現了農特產品的市場潛力與遊客的熱情支持。農業局邀請全國民眾把握剩餘展期，親自來台中賞花、漫遊台中、品嚐農村美食，同時別忘記在台中消費還可以登錄發票參加台中購物節活動，把現金、大獎帶回家。