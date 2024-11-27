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泰國佛教盛行，且大部分寺廟都民風淳樸、立意良善，但近期有一間寺廟卻發生「用遺體冥想」的宗教儀式，遭到泰國人檢舉，警方到場後一開始在佛寺查獲12具屍體，其中還有4具屍體腐爛到一半；結果昨（26）日又在該寺廟的兩個分部挖出更多屍體，目前這兩個分部挖出的屍體共計73具。綜合泰國媒體報導，泰國警方本月22日在甘烹碧府卡努瓦拉叻武里縣（Khanu Woralaksaburi District,Kamphaeng Phet）的一座佛寺挖出12具屍體，該寺廟因為傳授兒童「千里眼」和「順風耳」技能，並有用屍體冥想的儀式，遭到民眾起疑而檢舉，警方聞風趕至。後來警方擴大辦案，在上週六（23）日於披集府Pho Thale縣一間名叫Nakhon Chai Bowon的寺廟搜出41具屍體，該地還有一個飼養了600隻鱷魚的水池。接著泰國在昨（26）日又在披集府Bang Mun Nak縣的森林寺廟挖出32具屍體。泰國警方發聲明指出，這兩家寺廟都與森林寺廟的住持阿贊賽馮班迪托（Phra Ajahn Sai Fon Pandito）有密切往來，推廣冥想和千里眼訓練的這名住持會到不同寺廟進行訓練活動，因此這數起案件都有關聯。據悉，這些屍體冥想訓練吸引許多信徒參加，大多是來自全國各地的高級政府官員、商人和村民。森林寺廟的僧侶解釋，這些屍體是死者生前答應捐贈給寺廟的，其中大部分是寺廟的弟子以及他們的父母和家屬，而且還出示死者的死亡證明書和遺體捐贈文件進行審查。儘管有文件佐證，但用腐屍冥想的行為似乎已偏離佛教傳統，再加上合法性有待查證，政府已下令扣押這些屍體，並禁止寺廟進行任何詭譎的活動。另外，有跡象顯示披集府至少還有兩座寺廟疑似也藏有屍體，目前警方正在收集更多資訊以擴大調查範圍。