我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統當選人川普前幾日揚言對墨西哥課徵25%關稅，重創高度集中當地的AI伺服器供應鏈，也因此拖累台廠相關個股今（27）日重挫。美國總統當選人川普25日在他的社群平台「真實社群」透過兩則推文，說明他即將實施的關稅政策。川普表示，他就鴉片類藥物芬太尼等毒品流入美國問題，與中方談了很多次，但根本沒用；中方代表雖保證會實施嚴格罰則，卻從未落實，毒品依然以前所未見的規模大量流入美國，主要是透過墨西哥。川普表示，在中方停止向美國輸入這些毒品之前，「我們將加徵中國額外10%的關稅，在任何附加關稅之外，針對所有他們輸入美國的產品」。川普上個任期對中國多種商品加徵最高25%關稅。針對川普加徵關稅宣示，中國外交部昨日強硬回應表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，「芬太尼是美國的問題」。中國駐美大使館發言人劉鵬宇聲明稱，中美經貿合作本質是互利共贏，中美沒人會贏得貿易戰或關稅戰，所謂中國故意允許芬太尼前體流入美國的說法，完全違背事實和現實。而今日我國立委在立法院經濟委員會詢問，若美國針對本來免稅的科技貨品課徵稅，是否可能向世界貿易組織（WTO）申訴，經濟部長郭智輝說，要申訴要有把握，現階段會先釐清廠商狀況。川普針對關稅政策首度提出實際方案，重創高度集中當地的AI伺服器供應鏈。其中我國鴻海是墨西哥最大ICT組裝廠，緯穎則是出貨至北美地區的伺服器，約七成都來自墨西哥廠。業界表示，墨西哥高居美國進口伺服器金額比重第一，去年占比達67.4%，雖然自台灣出貨的伺服器金額比重也大幅增加約20%，但墨西哥具鄰近美國的地緣優勢，仍為台廠就近供貨首選，川普此次對墨國課徵關稅，將衝擊在當地設廠的鴻海、英業達、緯創及緯穎等代工廠。台廠相關個股今日重挫，緯穎重挫逾9%，差一點被打到跌停板，緯創下跌逾6%，南電、AMAX-KY下跌逾5%，健策、美律、景碩、智原、技嘉、威盛、信驊、世芯-KY下跌逾4%，英業達、華碩、譜瑞-KY、樺漢、廣達、嘉澤、創意、M31、勤誠、凌華下跌逾3%。