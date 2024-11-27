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▲根據統計，台灣民眾過去七天使用 LINE 的比例高達 92.1%，其中有近半數的用戶為中重度使用者，平均每天要刷14 次LINE。（圖／翻攝官網）

▲LINE 官方帳號不同世代的需求大不同。（圖／記者周淑萍攝）

▲2024年通知型訊息發送量年增4.5倍，明年預計會加入近百應用模版，包含，預防詐騙、優惠券通知或排隊候位通知等。（圖／記者周淑萍攝）

LINE於今（27）日舉行LINE BIZ CONVERGE 2024，以Change the Changing為主題，聚焦探討LINE Biz-Solutions的解決方案。透過尼爾森網際網路大調查發現，一個禮拜內會使用LINE的比例已經高達92.1％，此外，有半數為重度用戶，每天至少要滑14次LINE。在會議裡也公布了LINE官方帳號相關運用趨勢。根據尼爾森網際網路大調查民眾使用網路前5大用途分別為：使用通訊軟體、看網路影音、使用社交社群軟體、查詢蒐集資訊、瀏覽部落格等。被列在首位的通訊軟體如果在台灣LINE稱第二，應該也沒人敢當第一。LINE台灣用戶數已經高達2200萬，且在2024年尼爾森的LINE使用行為大調查顯示發現，15-65歲台灣民眾過去七天使用 LINE 的比例高達 92.1%，其中有近半數的用戶為中重度使用者，平均每天要刷14 次LINE檢查訊息。LINE的生活圈也逐年佈局民眾生活，最新數字顯示，LINE官方帳號數量在台灣已達到309萬。對此，LINE宣布LINE RMN (Retail Media Network) Solution零售媒體聯播網，結合LINE Beacon與線上線下消費數據，為零售業提供強效行銷助力，並將與統一數網合作，預計明年上半年納入OPENPOINT龐大的1,800萬會員數據，擴展LINE生態圈的數據優勢。2024年上半年49.1% 的15至65歲台灣民眾在過去三個月曾進行網購或團購，近年高通膨推動物價上漲，消費者變得更加理性和精明，2024 LINE使用行為大調查結果顯示，72% 的用戶認為LINE是查詢資訊的好工具。87% 的用戶認為官方帳號提供促銷訊息能吸引他們，81% 的用戶表示優惠訊息會提高購買意願。📍15-19歲小Z世代：建立情感聯繫，📍20-29歲大Z世代：實用的預約/點餐/購物的功能，方便其與店家品牌溝通聯繫。📍30-39歲小Y世代：官方帳號功能連結會員資訊、不用攜帶實體會員卡等，讓他們更倚賴LINE。📍40-49歲大Y世代：店家可以主動提供新的商品資訊或降低獲取門檻，並以優惠價格吸引他們購買📍50-65歲壯世代：更關注商品與服務是否符合自身需求，以及服務體驗的品質。LINE官方帳號的特點在於使品牌能夠與消費者實現直接的雙向交流，而其中一對一對話訊息的年增長率達45%；API帳戶數量增長了22%，發訊量也成長25%。這些數字顯示消費者和商家對官方帳號客製化的需求日益增加，因此，LINE將進一步優化官方帳號的功能及使用體驗。📍官方帳號CMS升級 (2024 Q4推出)：針對「性別」及「年齡」自動分析官方帳號訊息成效，精準分眾以提升未來行銷效果。📍1對1聊天進階方案 (2025 Q1推出)：提供更進階新增標籤、記事本與自訂篩選功能，幫助品牌店家方便溝通進行服務。📍LINE官方帳號對話窗新增「置頂」(2025 Q1推出)：將「優惠券」與「集點卡」等LINE官方帳號服務入口置頂，方便用戶快速使用，提升體驗。📍通知型訊息新增「模版」提升審核速度 (2025 Q1推出)：2024年通知型訊息發送量年增4.5倍，明年新增近百應用模版，涵蓋如「預防詐騙」、「個人金融相關通知」、會員經營常用的「點數、優惠券發放或到期通知」或餐飲、診所的「排隊候位通知」等。📍AI工具升級 (2025 Q1推出)：協助解決文案撰寫問題，未來還將推出「圖生文」功能，通過一鍵上傳圖片即可生成創意文案。